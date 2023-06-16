Десантники с грелкой, арабы с автоматами и танцы захаровой: самые нелепые моменты путинского форума (видео)

Путинисты устроили настоящий шабаш

В российском Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, который, к слову, не обошелся без казусов. Однако, как оказалось, это была лишь верхушка позорного "айсберга".

"Телеграф" собрал подборку самых эпичных фейлов путинского шабаша.

Параноик путин

Перед приездом "царя" на форум организаторы устроили беспрецедентные меры безопасности.

По экспофорума прошлись служебные собаки, вынюхивая все опасности для путина;

Некоторые павильоны были просто недоступны для простых смертных;

Полы обработали специальным раствором для дезинфекции.

"Дикие танцы"

Гости из ОАЭ исполнили на экономическом форуме оригинальный танец, который удивил даже россиян и разлетелся по сети. Началось все с размахиванием тростями, а закончилось…автоматами. Не удержалась и пошла в пляс представительница российского МИД мария захарова.

"Приехавший" российский автопром

В ходе презентации на мероприятии не завелась импортозамещенная Lada Aura компании "АвтоВАЗ". Данный фейл достоин большего внимания, поэтому прочитать подробнее о нем вы можете в нашем материале, перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Какая экономика, такие и "экспонаты"

Неизвестно зачем, но на экономический форум россияне притащили десантников. Они под песню "Я русский" рвали грелки и мячи для тенниса.

Дроны с AliExpress

Российский журналист заподозрил, что на выставке одна из российских компаний выдала китайский дрон, который можно купить в интернете за отечественную разработку. Впрочем, вместо ответа на конкретные вопросы ему просто начали хамить.

Напомним, ранее мы писали о том, что днем ранее на экономическом форуме в рф путинисты басков и лепс пообещали платить за подбитые в Украине танки Leopard.

Также мы сообщали, что на форуме в Питере путин выдал новое заявление по "ядерке".