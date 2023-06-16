"Новое дно": в россии Lada Aura не завелась на презентации - в сети истерика (видео)

Авто пришлось чинить прямо на презентации

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который тщательно подготавливали к приезду путина, случился конфуз — в ходе презентации не завелась импортозамещенная Lada Aura компании "АвтоВАЗ".

Так, сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) "АвтоВАЗ" попытался презентовать новую машину, но что-то пошло не по плану и авто на глазах у публики просто не завелось. Разумеется, инцидент попал на камеры журналистов и вскоре история с провальной "новинкой" разнеслась по сети. Об этом пишет Диалог.

Отмечается, что глава компании Максим Соколов представил Lada Aura министру финансов Антону Силуанову, главе Сбербанка Герману Грефу, а также собравшимся на презентации представителям СМИ. Однако вместо просмотра демонстрации возможностей авто, их ждал неприятный сюрприз.

Спустя некоторое время машину таки удалось завести, но перед этим Соколову пришлось в экстренном порядке ее ремонтировать, залезая под капот. Затянувшаяся неловка пауза была разбавлена бурными овациями присутствующих, когда запустить мотор все же получилось.

Для справки: Lada Aura была разработана на платформе модели Vesta. Компания позиционирует ее как "авто для деловых людей".

В социальных сетях россияне устроили настоящий разнос "АвтоВАЗу", сетуя на то, что "украинцы опять будут ржать" и "машина недоделана, а значит не следовало тащить ее на форум".

Реакция соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии на столичном заводе "Москвич" выдали китайский кроссовер за свой новый автомобиль под названием "Москвич-3". С сети высмеяли этот позор.