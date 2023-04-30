Никакого движения задним ходом и вращения руля: автомобиль научили "становится на цыпочки" при парковании (видео)

Также представлена концепция "нулевого поворота" — разворота на месте без разворота

Пока некоторые украинцы используют автомобиль как средство уклонения от призыва в армию, в других странах пытаются превратить средство передвижение в средство воплощения новых технических концептов и идей.

Так, Hyundai Mobis, подразделение корейского автопроизводителя, выпускающее запчасти, продемонстрировало разрабатываемую технологию под названием e-Corner.

Система позволяет всем четырём колёсам автомобиля поворачиваться на угол до 90 градусов — вместе или независимо друг от друга (как бы "становится на цыпочки") — что создает впечатляющие возможности. С помощью этой технологии автомобиль может въехать на парковочное место перпендикулярно бордюру или развернуться на месте.

В опубликованном видео показано, как электромобиль Hyundai Ioniq 5 останавливается напротив свободного пространства между припаркованных автомобилей, поворачивает все четыре колеса перпендикулярно бордюру и просто въезжает на парковочное место боком. Никакого движения задним ходом и вращения руля.

Hyundai называет этот метод "вождением краба". Такие возможности обеспечивает автономный электропривод каждого колеса, так называемое "мотор-колесо" или колесо со ступичным двигателем.

Дело в том, что у большинства электромобилей двигатель установлен на одной или обеих осях, но моторы также могут находиться внутри колёс, как на электрическом самокате или велосипеде. На электромобилях такой вариант встречается редко из-за дополнительных сложностей при проектировании и производстве и существенном увеличении неподресоренных масс, что отрицательно сказывается на управляемости и комфорте. Зато, как демонстрирует Hyundai Mobis, такая система позволяет выполнять некоторые диковинные манёвры, которые невозможно выполнить на обычном автомобиле.

Также Hyundai продемонстрировал "нулевой поворот", то есть разворот на месте без разворота. Ioniq 5 поворачивает колеса наружу, но на этот раз передние и задние колеса вращаются в противоположных направлениях, заставляя автомобиль вращаться на месте вокруг оси, мысленно проведённой через центр крыши.

Далее в видео показан ещё один вариант разворота, но теперь вокруг правого переднего колеса в качестве оси вращения. Любопытно отметить, что эта концепция не нова — автопроизводители экспериментировали с приспособлениями, которые могли задвигать заднюю часть автомобиля на парковочное место, по крайней мере, с 1930-х годов.

Технология позволяет двигаться по диагонали, поворачивая все четыре колеса на 45 градусов. Такой трюк также может выполнить пикап GMC Hummer EV. Но из всех технологий, показанных в клипе, параллельная парковка и пируэт на 180 градусов кажутся наиболее полезными в реальном мире. К сожалению, компания Hyundai не сообщила, выйдет ли e-Corner когда-либо на рынок или останется просто диковинным прототипом.

Также остается надеяться, что когда новинка появится в Украине, то будет доступна не только "любителям элитки", а и широкому кругу автолюбителей.