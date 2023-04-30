Укр

Никакого движения задним ходом и вращения руля: автомобиль научили "становится на цыпочки" при парковании (видео)

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Все четыре колеса могут поворачиваться на 90 градусов Новость обновлена 30 апреля 2023, 02:51
Все четыре колеса могут поворачиваться на 90 градусов

Также представлена концепция "нулевого поворота" — разворота на месте без разворота

Пока некоторые украинцы используют автомобиль как средство уклонения от призыва в армию, в других странах пытаются превратить средство передвижение в средство воплощения новых технических концептов и идей.

Так, Hyundai Mobis, подразделение корейского автопроизводителя, выпускающее запчасти, продемонстрировало разрабатываемую технологию под названием e-Corner.

Система позволяет всем четырём колёсам автомобиля поворачиваться на угол до 90 градусов — вместе или независимо друг от друга (как бы "становится на цыпочки") — что создает впечатляющие возможности. С помощью этой технологии автомобиль может въехать на парковочное место перпендикулярно бордюру или развернуться на месте.

В опубликованном видео показано, как электромобиль Hyundai Ioniq 5 останавливается напротив свободного пространства между припаркованных автомобилей, поворачивает все четыре колеса перпендикулярно бордюру и просто въезжает на парковочное место боком. Никакого движения задним ходом и вращения руля.

Hyundai называет этот метод "вождением краба". Такие возможности обеспечивает автономный электропривод каждого колеса, так называемое "мотор-колесо" или колесо со ступичным двигателем.

Дело в том, что у большинства электромобилей двигатель установлен на одной или обеих осях, но моторы также могут находиться внутри колёс, как на электрическом самокате или велосипеде. На электромобилях такой вариант встречается редко из-за дополнительных сложностей при проектировании и производстве и существенном увеличении неподресоренных масс, что отрицательно сказывается на управляемости и комфорте. Зато, как демонстрирует Hyundai Mobis, такая система позволяет выполнять некоторые диковинные манёвры, которые невозможно выполнить на обычном автомобиле.

Также Hyundai продемонстрировал "нулевой поворот", то есть разворот на месте без разворота. Ioniq 5 поворачивает колеса наружу, но на этот раз передние и задние колеса вращаются в противоположных направлениях, заставляя автомобиль вращаться на месте вокруг оси, мысленно проведённой через центр крыши.

Далее в видео показан ещё один вариант разворота, но теперь вокруг правого переднего колеса в качестве оси вращения. Любопытно отметить, что эта концепция не нова — автопроизводители экспериментировали с приспособлениями, которые могли задвигать заднюю часть автомобиля на парковочное место, по крайней мере, с 1930-х годов.

Технология позволяет двигаться по диагонали, поворачивая все четыре колеса на 45 градусов. Такой трюк также может выполнить пикап GMC Hummer EV. Но из всех технологий, показанных в клипе, параллельная парковка и пируэт на 180 градусов кажутся наиболее полезными в реальном мире. К сожалению, компания Hyundai не сообщила, выйдет ли e-Corner когда-либо на рынок или останется просто диковинным прототипом.

Также остается надеяться, что когда новинка появится в Украине, то будет доступна не только "любителям элитки", а и широкому кругу автолюбителей.

Теги:
#Электромобиль #Hyundai #Технология #Повороты