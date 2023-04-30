"Хода краба": автомобіль навчили "ставати навшпиньки" при парковці (відео)

Також представлено концепцію "нульового повороту" — розвороту на місці без розвороту.

Поки деякі українці використовують автомобіль як засіб ухилення від призову в армію, в інших країнах намагаються перетворити його на засіб втілення нових технічних концептів та ідей.

Так, Hyundai Mobis, підрозділ корейського автовиробника, яке випускає запчастини, продемонстрував технологію під назвою e-Corner.

Система дозволяє всім чотирьом колесам автомобіля повертатися на кут до 90 градусів — разом або незалежно одне від одного (якби "стаючи навшпиньки") — що створює вражаючі можливості. За допомогою цієї технології автомобіль може в’їхати на паркувальне місце перпендикулярно до бордюру або розвернутися на місці.

В опублікованому відео показано, як електромобіль Hyundai Ioniq 5 зупиняється навпроти вільного простору між припаркованими автомобілями, повертає всі чотири колеса перпендикулярно бордюру і просто в’їжджає на паркувальне місце боком. Ніякого руху заднім ходом та обертання керма.

Hyundai називає цей метод "керуванням краба". Такі можливості забезпечує автономний електропривод кожного колеса, так зване "мотор-колесо" або колесо зі ступичним двигуном.

Справа в тому, що у більшості електромобілів двигун встановлений на одній або обох осях, але мотори також можуть бути всередині коліс, як на електричному самокаті або велосипеді. На електромобілях такий варіант зустрічається рідко через додаткові складності при проектуванні та виробництві та суттєвому збільшенні безпружинних мас, що негативно позначається на керованості та комфорті. Зате, як демонструє Hyundai Mobis, така система дозволяє виконувати деякі дивовижні маневри, які неможливо виконати на звичайному автомобілі.

Також Hyundai продемонстрував "нульовий поворот", тобто розворот на місці без розвороту. Ioniq 5 повертає колеса назовні, але цього разу передні та задні колеса обертаються у протилежних напрямках, змушуючи автомобіль обертатися на місці навколо осі, подумки проведеної через центр даху.

Далі у відео показаний ще один варіант розвороту, але тепер навколо правого переднього колеса як осі обертання. Цікаво відзначити, що ця концепція не нова — автовиробники експериментували з пристроями, які могли засувати задню частину автомобіля на місце для паркування, принаймні, з 1930-х років.

Технологія дозволяє рухатися по діагоналі, повертаючи усі чотири колеса на 45 градусів. Такий трюк може виконати пікап GMC Hummer EV. Але з усіх технологій, показаних у кліпі, паралельне паркування та пірует на 180 градусів здаються найбільш корисними у реальному світі. На жаль, компанія Hyundai не повідомила, чи вийде e-Corner на ринок або залишиться просто дивовижним прототипом.

Також залишається сподіватися, що коли новинка з’явиться в Україні, то буде доступна не лише "аматорам елітки", а й широкому колу автолюбителів.