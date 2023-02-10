"Лайфхак з рисом" працює: американець спробував просушити електромобіль незвичайним способом (відео)

Для експерименту спеціально було створено величезний бокс

Незважаючи на те, що експерти не радять смартфон, який впав у воду, кидати для просушки в рис або гречку — мовляв, дрібні частинки потраплять усередину і зіпсують гаджет, житель США вирішив довести протилежне і переконався, що лайфхак працює.

Про це пише інформаційний ресурс з посиланням на youtube-канал Rich Rebuilds, який спеціалізується на перевірці різноманітних спірних тверджень.

В даному випадку блогер купив електромобіль Audi e-tron GT, який постраждав під час урагану. Незважаючи на те, що машина була не на ходу і мала помітні пошкодження, за неї довелося заплатити 56 тисяч доларів.

Для "просушки" знадобився спеціальний бокс та майже 2 тонни простроченого рису. Автомобіль загнали в бокс, засипали рисом та залишили у такому вигляді на кілька днів.

Найдивовижніше, що Лайфхак спрацював: електрокар завівся і зміг рухатися своїм ходом. Тому ролик було підписано відповідним чином.

Звичайно, повністю "зцілитися" він не зміг і, як і раніше, потребує серйозного ремонту. Тому блогер та його команда вирішили продовжити відновлення машини, але вже більш традиційними методами.

Раніше "Телеграф" писав з приводу того, що ж потрібно робити зі смартфоном, щоб він справді почав працювати після "плавання".