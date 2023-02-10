"Лайфхак с рисом" работает: американец попытался просушить электромобиль необычным способом (видео)

Для эксперимента специально был создан огромный бокс

Несмотря на то, что эксперты не советуют упавший в воду смартфон бросать для просушки в рис или гречку – дескать, мелкие частицы попадут вовнутрь и испортят гаджет, некий житель США решил доказать обратное убедился, что лайфхак работает.

Об этом пишет информационный ресурс со ссылкой на youtube-канал Rich Rebuilds, специализирующийся на проверке различного рода спорных утверждений.

Для этого блогер купил электрический автомобиль Audi e-tron GT, который пострадал во время урагана. Несмотря на то, что машина была не на ходу и имела видимые повреждения, за нее пришлось заплатить 56 тысяч долларов.

Для "просушки" понадобился специальный бокс и почти 2 тонны просроченного риса. Автомобиль загнали в бокс, засыпали рисом и оставили в таком виде на несколько дней.

Самое удивительное, что лайфхак сработал: электрокар завелся и смог двигаться своим ходом. Поэтому ролик был подписан соответствующим образом.

Конечно, полностью "исцелиться" он не смог и по-прежнему нуждается в серьезном ремонте. Поэтому блогер и его команда решили продолжить восстановление машины, но уже более традиционными методами.

Ранее "Телеграф" писал по поводу того, что же нужно делать со смартфоном, чтобы он действительно начал работать после "плавания".