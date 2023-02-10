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"Лайфхак с рисом" работает: американец попытался просушить электромобиль необычным способом (видео)

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Электромобиль (иллюстративное фото) Новость обновлена 10 февраля 2023, 04:35
Электромобиль (иллюстративное фото)

Для эксперимента специально был создан огромный бокс

Несмотря на то, что эксперты не советуют упавший в воду смартфон бросать для просушки в рис или гречку – дескать, мелкие частицы попадут вовнутрь и испортят гаджет, некий житель США решил доказать обратное убедился, что лайфхак работает.

Об этом пишет информационный ресурс со ссылкой на youtube-канал Rich Rebuilds, специализирующийся на проверке различного рода спорных утверждений.

Для этого блогер купил электрический автомобиль Audi e-tron GT, который пострадал во время урагана. Несмотря на то, что машина была не на ходу и имела видимые повреждения, за нее пришлось заплатить 56 тысяч долларов.

Для "просушки" понадобился специальный бокс и почти 2 тонны просроченного риса. Автомобиль загнали в бокс, засыпали рисом и оставили в таком виде на несколько дней.

Самое удивительное, что лайфхак сработал: электрокар завелся и смог двигаться своим ходом. Поэтому ролик был подписан соответствующим образом.

Конечно, полностью "исцелиться" он не смог и по-прежнему нуждается в серьезном ремонте. Поэтому блогер и его команда решили продолжить восстановление машины, но уже более традиционными методами.

Ранее "Телеграф" писал по поводу того, что же нужно делать со смартфоном, чтобы он действительно начал работать после "плавания".

Теги:
#Электромобиль #Рис #Сушка #Лайфхак