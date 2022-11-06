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Что категорически нельзя делать, если телефон упал в воду: ошибочные действия

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как высушить телефон, если он упал в воду - советы Новость обновлена 06 ноября 2022, 11:51
Как высушить телефон, если он упал в воду - советы. Фото nastroyvse

Включение устройства и его встряска приведут к плачевным последствиям

Спасти упавший в воду мобильный телефон можно, но только если действовать максимально оперативно. Мы уже писали, как правильно высушить промокший смартфон, а теперь расскажем, какие действия нельзя предпринимать, чтобы не усугубить ситуацию.

Главное, что не стоит делать при падении мобильного устройства в воду, это терять время. Чтобы не наступила "смерть" смартфона, нужно действовать немедленно, пишет belnovosti.

Что нельзя делать, если телефон упал в воду

  1. Смартфон должен сохнуть минимум 2 дня. В этот период не следует его включать.
  2. Нельзя подключать промокший мобильный телефон к электросети.
  3. Нельзя трясти смартфон. Такие действия загонят воду еще дальше.
  4. Не желательно сушить устройство в рисе или гречке: мелкие частицы или шелуха могут попасть внутрь и привести к поломке гаджета.

Ранее "Телеграф" писал, к чему может привести сушка промокшего смартфона феном.

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#Мобильный телефон #Смартфоны