Что категорически нельзя делать, если телефон упал в воду: ошибочные действия
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Включение устройства и его встряска приведут к плачевным последствиям
Спасти упавший в воду мобильный телефон можно, но только если действовать максимально оперативно. Мы уже писали, как правильно высушить промокший смартфон, а теперь расскажем, какие действия нельзя предпринимать, чтобы не усугубить ситуацию.
Главное, что не стоит делать при падении мобильного устройства в воду, это терять время. Чтобы не наступила "смерть" смартфона, нужно действовать немедленно, пишет belnovosti.
Что нельзя делать, если телефон упал в воду
- Смартфон должен сохнуть минимум 2 дня. В этот период не следует его включать.
- Нельзя подключать промокший мобильный телефон к электросети.
- Нельзя трясти смартфон. Такие действия загонят воду еще дальше.
- Не желательно сушить устройство в рисе или гречке: мелкие частицы или шелуха могут попасть внутрь и привести к поломке гаджета.
Ранее "Телеграф" писал, к чему может привести сушка промокшего смартфона феном.