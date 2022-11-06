Что категорически нельзя делать, если телефон упал в воду: ошибочные действия

Включение устройства и его встряска приведут к плачевным последствиям

Спасти упавший в воду мобильный телефон можно, но только если действовать максимально оперативно. Мы уже писали, как правильно высушить промокший смартфон, а теперь расскажем, какие действия нельзя предпринимать, чтобы не усугубить ситуацию.

Главное, что не стоит делать при падении мобильного устройства в воду, это терять время. Чтобы не наступила "смерть" смартфона, нужно действовать немедленно, пишет belnovosti.

Что нельзя делать, если телефон упал в воду

Смартфон должен сохнуть минимум 2 дня. В этот период не следует его включать. Нельзя подключать промокший мобильный телефон к электросети. Нельзя трясти смартфон. Такие действия загонят воду еще дальше. Не желательно сушить устройство в рисе или гречке: мелкие частицы или шелуха могут попасть внутрь и привести к поломке гаджета.

Ранее "Телеграф" писал, к чему может привести сушка промокшего смартфона феном.