Вопреки всем ожиданиям, автомобиль не остановился перед манекенами и дважды врезался в них.

Задачей первого теста было распознать фигуру манекена, идущего по парковке. Электро­мобиль "решил" не останавливаться и переехал через "пешехода", разорвав его на куски, а после - остановился.

Отметим, система таки определила пешехода на дороге, но сделала это слишком поздно.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9

— Stultus (@StultusVox) September 20, 2020