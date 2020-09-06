"Ваша первая Tesla": создана детская версия Model Y (Фото, Видео)

Компания Radio Flyer представила Tesla Model Y для детей всего за 100 долларов.

Если Tesla Model Y кажется дороговатой с ценником от 43 тысячи долларов, то есть значительно более дешевый вариант. Стоит он всего 100 долларов, но и значительно меньше в размерах.

Ведь это детский автомобильчик, на котором можно сидеть верхом и отталкиваться ногами, а руль при этом торчит прямо из крыши "Теслы".

Производитель этой машинки, компания Radio Flyer, создал этот детский транспорт в сотрудничестве с дизайн-студией самой Tesla. Авто разработали для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.

View this post on Instagram A post shared by Radio Flyer (@radioflyerinc) on Aug 21, 2020 at 4:01pm PDT

С точки зрения внешности она является копией Тесла Model Y: имеет в длину 68 сантиметров и весит всего 4 килограмма. Но при этом – неплохо оснащена.

View this post on Instagram A post shared by Radio Flyer (@radioflyerinc) on Aug 18, 2020 at 5:15am PDT

Ведь имеет сигнал, эргономичное кресло, черные колесные диски с резиновой лентой. И, разумеется, точный руль. Разработчики называют эту машину "вашей первой Tesla".

Как сообщалось ранее, компания Илона Маска Tesla заметно уменьшила стоимость электрического кроссовера Model Y.