Налетай: Tesla Model Y значительно упал в цене

Компания Илона Маска Tesla заметно уменьшила стоимость электрического кроссовера Model Y.

Самой молодой электрической моделью Tesla, в вопросе продолжительности присутствия на авторынке, является вариация Model Y.

Кросс небольших размеров на сегодняшний день представлен в 2 вариантах исполнения. Речь идет о Long Range, имеющей увеличенный запас хода и Performance, получившей улучшенные динамические характеристики.

За базовую вариацию Model Y теперь придется выложить на 3 тыс. дол. меньше. Автобренд начал поставки данного авто в марте. Базовая модификация, получившая два электродвигателя и полноприводную систему, теперь стоит 49,9 тыс. дол. Цена кросса Model Y, а также Model 3 в кузове седан разнится на 3 тыс. дол. В недавнем времени эта разница составляла 5 тыс. дол.

Спецификация Performance базовой версии Model Y подразумевает наличие усиленных тормозов, 21-дюймовых колесных дисков с особым дизайном, уменьшенного дорожного просвета, алюминиевых накладок на педали, повышенной максимальной скорости до 248 км/час. Все это обойдется в 59 990 дол.

В конце мая текущего года Model 3 в кузове седан в базовой вариации подешевела на 2 тыс. дол.