Aston Martin представил шикарный гиперкар Victor с 840-сильным двигателем (Фото)

Отделение спецпроектов Q by Aston Martin представило свою последнюю работу. Купе Victor построено по заказу клиента ателье в единственном экземпляре.

Сообщается, что имя Victor выбрано не случайно - в новинке применяется ряд дизайнерских решений, отсылающих нас к V8 Vantage и DBS V8 RHAM, которые были созданы во времена правления Виктора Гонтлетта.

Aston Martin Victor построен на базе прототипа One-77 и использует ряд элементов от моделей Valkyrie, Vulcan и DBX. Корпус автомобиля выполнен из углепластика, он же используется при отделке салона.

Помимо этого в интерьере можно найти вставки из полированного алюминия, титана и дерева.

В движение гиперкар приводится атмосферным V12 объёмом 7,3 литра, доработкой которого занимались специалисты из Cosworth. После произведённых работ мотор стал выдавать 840 л.с. и 821 Нм крутящего момента.

Всё это передаётся на задние колёса посредством 6-ступенчатой механической КПП. Помимо этого на Victor установили карбон-керамические тормоза.

Стоимость проекта не раскрывается.

Как сообщалось ранее, Aston Martin и Brough Superior тестируют новый спортивный байк.