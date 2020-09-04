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В Lexus показали версию Black Line Edition для RC Coupe (Фото)

В Lexus показали версию Black Line Edition для RC Coupe (Фото)
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Lexus RC Coupe получит ряд небольших обновлений к 2021 году, в том числе выпуск новой ограниченной серии Black Line Special Edition.

Как сообщает пресс-служба японской марки, в стандартной комплектации обновленное купе Lexus будет предлагать с системой мониторинга слепых зон, с функцией предупреждения о заднем перекрестном движении, а также в новом цвете кузова Grecian Water в качестве опции.

Двухдверное купе будет доступно с той же линейкой двигателей, то есть базовая версия RC 300 ы качестве источника питания использует 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Клиенты, выбравшие RC 300 AWD 2021 модельного года, получат безнаддувный 3,5-литровый V6 мощностью 260 л.с. и 236 Нм крутящего момента с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Lexus RC Coupe

Модели RC 350 и RC 350 AWD оснащены более мощным 3,5-литровым двигателем V6, развивающим 311 л.с. и крутящий момент 380 Нм. В заднеприводном RC 350 используется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а в полноприводном варианте — 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

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Кроме того, Lexus продолжит предлагать RC 350 в более динамичном облике F Sport с дополнительным дифференциалом повышенного трения Torsen. Разгон до 96 км/ч осуществляется за 5,8 секунд, в то время как модели RC 350 AWD требуется 6 секунд для той же "процедуры".

Японский автопроизводитель предложит всего 350 экземпляров модели RC Black Line 2021 модельного года, которая будет доступна как в исполнении RC 300, так и в RC 350. Новая специальная версия основана на комплектации F Sport и оснащена светодиодными фарами Premium Triple Beam LED, комплектом 19-дюймовых черные хромированных дисков F Sport и затемненными выхлопными трубами.

Lexus RC Coupe Black Line Edition

Что касается цветовой палитры для кузова Black Line Special Edition, клиенты смогут выбирать между Ultra White или совершенно новым Cloudburst Grey, в то время как интерьер ограниченного выпуска Lexus RC доступен с серебристой прострочкой, отделкой из ясеня и акцентами Black Nuluxe в стандартной комплектации.

Кроме того, все модели Black Line будут сопровождаться специальными дорожными чемоданами от Zero Halliburton.

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Lexus, Авто, Lexus RC Coupe.

Автор:

Телеграф
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