Что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился: проверенный способ

Что нужно сделать для спасения промокшего телефона в первую очередь, рассказываем в материале

О том, как высушить обувь дождливой осенью мы писали не раз. В этом материале расскажем, что необходимо быстро сделать с телефоном, который упал в воду, промок и отключился.

В этом случае необходимо действовать максимально оперативно, иначе мобильное устройство может поломаться раз и навсегда.

Как высушить телефон

Если телефон не отключился после падения в воду, нужно его выключить. Нельзя включать промокший гаджет — может произойти замыкание.

В первую очередь смартфон нужно разобрать, достать все съемные элементы, протереть салфетками. Затем положить устройство в емкость с рисом (или силикагелем), чтобы крупа полностью покрывала гаджет, периодически переворачиваем. На сушку потребуется около двух и более дней.

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