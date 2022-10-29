Что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился: проверенный способ
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Что нужно сделать для спасения промокшего телефона в первую очередь, рассказываем в материале
О том, как высушить обувь дождливой осенью мы писали не раз. В этом материале расскажем, что необходимо быстро сделать с телефоном, который упал в воду, промок и отключился.
В этом случае необходимо действовать максимально оперативно, иначе мобильное устройство может поломаться раз и навсегда.
Как высушить телефон
Если телефон не отключился после падения в воду, нужно его выключить. Нельзя включать промокший гаджет — может произойти замыкание.
В первую очередь смартфон нужно разобрать, достать все съемные элементы, протереть салфетками. Затем положить устройство в емкость с рисом (или силикагелем), чтобы крупа полностью покрывала гаджет, периодически переворачиваем. На сушку потребуется около двух и более дней.
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