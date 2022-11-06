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Що категорично не можна робити, якщо телефон впав у воду: помилкові дії

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Як висушити телефон, якщо він впав у воду - поради Новина оновлена 06 листопада 2022, 11:51
Як висушити телефон, якщо він впав у воду - поради. Фото nastroyvse

Увімкнення пристрою та його тряска приведуть до плачевних наслідків

Врятувати мобільний телефон, який впав у воду, можна, але тільки якщо діяти максимально оперативно. Ми вже писали, як правильно висушити промоклий смартфон, а тепер розповімо, які дії не можна робити, щоб не погіршити ситуацію.

Головне, що не варто робити під час падіння мобільного пристрою у воду, це гаяти час. Щоб не настала "смерть" смартфона, треба діяти негайно, пише belnovosti.

Що не можна робити, якщо телефон упав у воду

  1. Смартфон повинен сохнути щонайменше 2 дні. У цей час не слід його включати.
  2. Не можна підключати промоклий мобільний телефон до електромережі.
  3. Не можна трясти смартфон. Такі дії заженуть воду ще далі.
  4. Не бажано сушити пристрій у рисі або гречці: дрібні частинки або лушпиння можуть потрапити всередину і призвести до поломки гаджета.

Раніше "Телеграф" писав, до чого може привести сушіння промоклого смартфона феном.

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#Мобільний телефон #Смартфони