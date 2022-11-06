Що категорично не можна робити, якщо телефон впав у воду: помилкові дії

Увімкнення пристрою та його тряска приведуть до плачевних наслідків

Врятувати мобільний телефон, який впав у воду, можна, але тільки якщо діяти максимально оперативно. Ми вже писали, як правильно висушити промоклий смартфон, а тепер розповімо, які дії не можна робити, щоб не погіршити ситуацію.

Головне, що не варто робити під час падіння мобільного пристрою у воду, це гаяти час. Щоб не настала "смерть" смартфона, треба діяти негайно, пише belnovosti.

Що не можна робити, якщо телефон упав у воду

Смартфон повинен сохнути щонайменше 2 дні. У цей час не слід його включати. Не можна підключати промоклий мобільний телефон до електромережі. Не можна трясти смартфон. Такі дії заженуть воду ще далі. Не бажано сушити пристрій у рисі або гречці: дрібні частинки або лушпиння можуть потрапити всередину і призвести до поломки гаджета.

Раніше "Телеграф" писав, до чого може привести сушіння промоклого смартфона феном.