Що категорично не можна робити, якщо телефон впав у воду: помилкові дії
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Увімкнення пристрою та його тряска приведуть до плачевних наслідків
Врятувати мобільний телефон, який впав у воду, можна, але тільки якщо діяти максимально оперативно. Ми вже писали, як правильно висушити промоклий смартфон, а тепер розповімо, які дії не можна робити, щоб не погіршити ситуацію.
Головне, що не варто робити під час падіння мобільного пристрою у воду, це гаяти час. Щоб не настала "смерть" смартфона, треба діяти негайно, пише belnovosti.
Що не можна робити, якщо телефон упав у воду
- Смартфон повинен сохнути щонайменше 2 дні. У цей час не слід його включати.
- Не можна підключати промоклий мобільний телефон до електромережі.
- Не можна трясти смартфон. Такі дії заженуть воду ще далі.
- Не бажано сушити пристрій у рисі або гречці: дрібні частинки або лушпиння можуть потрапити всередину і призвести до поломки гаджета.
Раніше "Телеграф" писав, до чого може привести сушіння промоклого смартфона феном.