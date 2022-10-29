Що потрібно швидко зробити, якщо смартфон впав у воду і відключився: перевірений спосіб

Що потрібно зробити для порятунку промоклого телефону в першу чергу, розповідаємо у матеріалі

Про те, як висушити взуття дощової осені, ми писали не раз. У цьому матеріалі розповімо, що необхідно швидко зробити з телефоном, що впав у воду, промок та відключився.

В цьому випадку необхідно діяти максимально оперативно, інакше мобільний пристрій може зламатися раз і назавжди.

Як висушити телефон

Якщо телефон не вимкнувся після падіння у воду, його потрібно вимкнути. Не можна включати промоклий гаджет — може статися замикання.

Насамперед смартфон потрібно розібрати, дістати всі знімні елементи, протерти серветками. Потім покласти пристрій у ємність з рисом (або силікагелем), щоб крупа повністю покривала гаджет, періодично перевертаємо. На сушіння потрібно близько двох і більше днів.

Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.