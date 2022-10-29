Що потрібно швидко зробити, якщо смартфон впав у воду і відключився: перевірений спосіб
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Що потрібно зробити для порятунку промоклого телефону в першу чергу, розповідаємо у матеріалі
Про те, як висушити взуття дощової осені, ми писали не раз. У цьому матеріалі розповімо, що необхідно швидко зробити з телефоном, що впав у воду, промок та відключився.
В цьому випадку необхідно діяти максимально оперативно, інакше мобільний пристрій може зламатися раз і назавжди.
Як висушити телефон
Якщо телефон не вимкнувся після падіння у воду, його потрібно вимкнути. Не можна включати промоклий гаджет — може статися замикання.
Насамперед смартфон потрібно розібрати, дістати всі знімні елементи, протерти серветками. Потім покласти пристрій у ємність з рисом (або силікагелем), щоб крупа повністю покривала гаджет, періодично перевертаємо. На сушіння потрібно близько двох і більше днів.
Раніше "Телеграф" розбирався, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні вночі.