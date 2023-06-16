"Нове дно": у росії Lada Aura не завелася на презентації — в мережі істерика (відео)

Авто довелося ремонтувати прямо на презентації

На економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який ретельно готували до приїзду путіна, стався конфуз — під час презентації не завелася імпортозаміщена Lada Aura компанії "АвтоВАЗ".

Так, сьогодні, 16 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) АвтоВАЗ спробував презентувати нову машину, але щось пішло не за планом і авто на очах у публіки просто не завелося. Зрозуміло, інцидент потрапив на камери журналістів і незабаром історія із провальною "новинкою" рознеслася по мережі. Про це пише Діалог.

Зазначається, що глава компанії Максим Соколов представив Lada Aura міністру фінансів Антону Силуанову, голові Ощадбанку Герману Грефу, а також представникам ЗМІ, які зібралися на презентації. Однак замість перегляду демонстрації можливостей авто, на них чекав неприємний сюрприз.

Через деякий час машину вдалося завести, але перед цим Соколову довелося в екстреному порядку її ремонтувати, залазячи під капот. Довга пауза була перервана гучними оваціями присутніх, коли запустити мотор все ж таки вийшло.

Для довідки: Lada Aura була розроблена на платформі моделі Vesta. Компанія позиціонує її як "авто для ділових людей".

У соціальних мережах росіяни влаштували справжній рознос "АвтоВАЗу", нарікаючи на те, що "українці знову ржатимуть" і "машина недороблена, а отже не слід було тягнути її на форум".

Реакція соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у росії на столичному заводі "Москвич" видали китайський кросовер за свій новий автомобіль під назвою "Москвич-3". З мережі висміяли цю ганьбу.