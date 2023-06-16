Десантники з грілкою, араби з автоматами та танці захарової: найбезглуздіші моменти путінського форуму (відео)

Путіністи влаштували справжній шабаш

У Санкт-Петербурзі проходить Міжнародний економічний форум, який, до речі, не обійшовся без казусів. Однак, як виявилося, то була лише верхівка ганебного "айсберга".

"Телеграф" зібрав добірку найепічніших фейлів путінського шабашу.

Параноїк путін

Перед приїздом "царя" на форум організатори влаштували безпрецедентні заходи безпеки.

Експофорумом пройшлися службові собаки, винюхуючи всі небезпеки для путіна;

Деякі павільйони були просто недоступними для простих смертних;

Підлогу обробили спеціальним розчином для дезінфекції.

"Дикі танці"

Гості з ОАЕ виконали на економічному форумі оригінальний танець, який здивував навіть росіян та розлетівся мережею. Почалося все з розмахуванням тростиною, а закінчилося автоматами. Не втрималася і пішла у пляс представниця російського МЗС марія захарова.

Російський автопром "приїхав"

У ході презентації не завелася імпортозаміщена Lada Aura компанії "АвтоВАЗ". Цей фейл вартий більшої уваги, тому прочитати докладніше про нього ви можете у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Яка економіка, такі й "експонати"

Невідомо для чого, але на економічний форум росіяни притягли десантників. Вони під пісню "Я русскій" рвали грілки та м’ячі для тенісу.

Дрони з AliExpress

Російський журналіст запідозрив, що на виставці одна з російських компаній видала китайський дрон, який можна купити в інтернеті за вітчизняну розробку. Втім, замість відповіді на конкретні запитання, йому просто почали хамити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днем раніше на економічному форумі в росії путіністи басков і лєпс пообіцяли платити за підбиті в Україні танки Leopard.

Також ми повідомляли, що на форумі в Пітері путін видав нову заяву по "ядерці".