Путинисты Басков и Лепс пообещали платить за подбитые в Украине танки Leopard

Leopard называют лучшим танком в мире, поэтому российские военные его боятся

Многие российские артисты поддерживают агрессию против Украины, в частности на сторону путинского режима стали Николай Басков и Григорий Лепс, который недавно посещал временно оккупированный Донбасс. Известные исполнители заявили, что будут "помогать" российской армии и пообещали платить по миллиону рублей (около 440 тысяч гривен) за каждый подбитый танк Leopard, которыми наши военные эффективно уничтожают вражеские позиции.

Оккупанты, учитывая, что Leopard считаются лучшими танками в мире, весьма их боятся и даже распространяют фейки, что им удается их уничтожать на поле боя, правда никаких доказательств не приводят. На странице Telegram-канала "Фонтанка SPB Online" сообщается, что Лепс и Басков решили, что таким способом, возможно, придадут мотивации захватчикам.

Российские артисты выступали на мероприятии в первый день Петербургского международного экономического форума, где и сделали заявление о денежном вознаграждении для российских военных, отметив, что "делают все, что могут" для армии от чистого сердца.

Отмечаются, что к инициативе ярых путинистов также присоединилась певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская.

"Телеграф" писал ранее, что российский артист Григорий Лепс сломал человеку нос за то, что тот отказался играть с ним в нарды. Теперь ему грозит уголовное дело.