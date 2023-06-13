Украинцы в сети "уничтожили" Повалий, назвавшую россию великой и любимой страной
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Исполнительница открыто поддерживает российскую агрессию против Украины
Известная певица, экс-народная артистка Украины Таисия Повалий, которая назвала путина "борцом с нацизмом", разгневала украинцев, опубликовав запись ко дню россии, который страна-агрессор отмечала 12 июня.
В своей публикации в Instagram Таисия Повалий, которая родилась и долгие годы прожила в Украине, назвала своей любимой страной российскую федерация, закрывая глаза на то, что практически ежедневно она обстреливает мирных жителей и разрушает ее родину.
В тексте публикации исполнительница-путинистка поздравила рф с праздником и пожелала ей процветания.
Многие украинцы отреагировали на ее открытку и оставили множество гневных комментариев, отметив, что не представляют, как можно прославлять государство, убивающее людей и сеющее террор.
"Боже, просто нет слова", "Как вас только земля носит", "Жаль, что я когда-то слушала твои песни", "Как так? россия уничтожает украинцев, а эта певичка пишет "любимая страна"", — отметили пользователи сети в комментариях.
"Телеграф" писал ранее, что Украина ввела санкции против Анни Лорак, Регионы Тодоренко, Таисии Повалий и других коллаборанток. Артистки продолжают жить и работать в российской федерации.