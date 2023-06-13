Украинцы в сети "уничтожили" Повалий, назвавшую россию великой и любимой страной

Исполнительница открыто поддерживает российскую агрессию против Украины

Известная певица, экс-народная артистка Украины Таисия Повалий, которая назвала путина "борцом с нацизмом", разгневала украинцев, опубликовав запись ко дню россии, который страна-агрессор отмечала 12 июня.

В своей публикации в Instagram Таисия Повалий, которая родилась и долгие годы прожила в Украине, назвала своей любимой страной российскую федерация, закрывая глаза на то, что практически ежедневно она обстреливает мирных жителей и разрушает ее родину.

В тексте публикации исполнительница-путинистка поздравила рф с праздником и пожелала ей процветания.

Таисия Повалий высказалась о россии

Многие украинцы отреагировали на ее открытку и оставили множество гневных комментариев, отметив, что не представляют, как можно прославлять государство, убивающее людей и сеющее террор.

скриншот со страницы Таисии Повалий

скриншот со страницы Таисии Повалий

скриншот со страницы Таисии Повалий

скриншот со страницы Таисии Повалий

скриншот со страницы Таисии Повалий

"Боже, просто нет слова", "Как вас только земля носит", "Жаль, что я когда-то слушала твои песни", "Как так? россия уничтожает украинцев, а эта певичка пишет "любимая страна"", — отметили пользователи сети в комментариях.

"Телеграф" писал ранее, что Украина ввела санкции против Анни Лорак, Регионы Тодоренко, Таисии Повалий и других коллаборанток. Артистки продолжают жить и работать в российской федерации.