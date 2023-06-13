Українці в мережі "знищили" Повалій, яка назвала росію великою та улюбленою країною
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Виконавиця відкрито підтримує російську агресію проти України
Відома співачка, екс-народна артистка України Таїсія Повалій, яка назвала путіна "борцем з нацизмом", розгнівала українців, опублікувавши запис до дня росії, який країна-агресор відзначала 12 червня.
У своїй публікації в Instagram Таїсія Повалій, яка народилася і довгі роки прожила в Україні, назвала своєю улюбленою країною російську федерацію, заплющуючи очі на те, що практично щодня вона обстрілює мирних мешканців та руйнує її батьківщину.
У тексті публікації виконавиця-путіністка привітала росію зі святом і побажала їй процвітання.
Багато українців відреагували на її листівку і залишили безліч гнівних коментарів, зазначивши, що не уявляють, як можна прославляти державу, яка вбиває людей і сіє терор.
"Боже, просто немає слів", "Як вас тільки земля носить", "Шкода, що я колись слухала твої пісні", "Як так? росія знищує українців, а ця співачка пише "улюблена країна"", — зазначили користувачі мережі у коментарях.
"Телеграф" писав раніше, що Україна ввела санкції проти Ані Лорак, Регіони Тодоренко, Таїсії Повалій та інших колаборанток. Артистки продовжують жити та працювати у російській федерації.