Виконавиця відкрито підтримує російську агресію проти України

Відома співачка, екс-народна артистка України Таїсія Повалій, яка назвала путіна "борцем з нацизмом", розгнівала українців, опублікувавши запис до дня росії, який країна-агресор відзначала 12 червня.

У своїй публікації в Instagram Таїсія Повалій, яка народилася і довгі роки прожила в Україні, назвала своєю улюбленою країною російську федерацію, заплющуючи очі на те, що практично щодня вона обстрілює мирних мешканців та руйнує її батьківщину.

У тексті публікації виконавиця-путіністка привітала росію зі святом і побажала їй процвітання.

Таїсія Повалій висловилася про росію

Багато українців відреагували на її листівку і залишили безліч гнівних коментарів, зазначивши, що не уявляють, як можна прославляти державу, яка вбиває людей і сіє терор.

скріншот зі сторінки Таїсії Повалій

скріншот зі сторінки Таїсії Повалій

скріншот зі сторінки Таїсії Повалій

скріншот зі сторінки Таїсії Повалій

скріншот зі сторінки Таїсії Повалій

"Боже, просто немає слів", "Як вас тільки земля носить", "Шкода, що я колись слухала твої пісні", "Як так? росія знищує українців, а ця співачка пише "улюблена країна"", — зазначили користувачі мережі у коментарях.

"Телеграф" писав раніше, що Україна ввела санкції проти Ані Лорак, Регіони Тодоренко, Таїсії Повалій та інших колаборанток. Артистки продовжують жити та працювати у російській федерації.