Укр

путин опять уцепился за "денацификацию" и порассуждал о "еврействе Зеленского"

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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владимир путин поразил новыми безумными заявлениями Новость обновлена 16 июня 2023, 18:14
владимир путин поразил новыми безумными заявлениями. Фото kremlin.ru

Российский президент не готов отступать от цели "денацифицировать" ка можно больше "неонацистов"

Президент россии владимир путин выдал очередную порцию заявлений относительно Украины, войны и украинского президента Владимира Зеленского. Ранее он удивил словами о якобы "минимальных потерях оккупантов", а теперь заявил о том, что контрнаступление ВСУ обречено на провал.

Свои заявления он сделал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2023, сообщает Телеграф.

Так, владимир путин заявил, что Владимир Зеленский якобы "совсем не еврей" и вообще "позорит еврейский народ". Более того, своими действиями (какими именно — не уточнялось) украинский президент "прикрывает этих уродов — неонацистов".

"Зеленский не еврей, а позор еврейского народа", — сказал путин.

Что касается контрнаступления ВСУ, то российский президент заявил, что оно уже якобы началось и активные бои идут на Запорожском направлении, но "шансов (на успех — Ред.) у Киева нет".

Не обошлось и без традиционных заявлений о том, что Запад хочет разделить Украину и в этой войне преследует свои цели.

"Ну поляки ладно, у них свои цели, они спят и видят, как вернуть Западную Украину. Судя по всему, все к этому идет", — сказал российский президент.

Кроме того, он прокомментировал "ленинопад" в Украине. Если раньше российскую власть возмущало и даже обижало, что по всей стране сносят памятники Ленину и другим российским деятелям, то сейчас путин возмущен другим — новыми памятниками "неонацистам". Правда кого именно путин подразумевает под "неонацистами", он не уточнил.

"Хорошо, Ленина скинули, ну бог с ним, но зачем на пьедестал нацистов возводите", — заявил он.

путин в очередной раз отметил одну из так называемых "задач спецоперации", а именно так называемую денацификацию.

"Как с этим (бандеровцами) можно не бороться, мы обязаны бороться… Поставленная задача денацификации Украины является одной из ключевых", — заявил российский диктатор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин намерен провести в россии собственную олимпиаду. Запланированы так называемые международные Игры дружбы в 2024 году сразу после Олимпийских игр в Париже.

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#Владимир Путин #Заявления #Война в Украине