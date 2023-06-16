путин опять уцепился за "денацификацию" и порассуждал о "еврействе Зеленского"
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Российский президент не готов отступать от цели "денацифицировать" ка можно больше "неонацистов"
Президент россии владимир путин выдал очередную порцию заявлений относительно Украины, войны и украинского президента Владимира Зеленского. Ранее он удивил словами о якобы "минимальных потерях оккупантов", а теперь заявил о том, что контрнаступление ВСУ обречено на провал.
Свои заявления он сделал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2023, сообщает Телеграф.
Так, владимир путин заявил, что Владимир Зеленский якобы "совсем не еврей" и вообще "позорит еврейский народ". Более того, своими действиями (какими именно — не уточнялось) украинский президент "прикрывает этих уродов — неонацистов".
"Зеленский не еврей, а позор еврейского народа", — сказал путин.
Что касается контрнаступления ВСУ, то российский президент заявил, что оно уже якобы началось и активные бои идут на Запорожском направлении, но "шансов (на успех — Ред.) у Киева нет".
Не обошлось и без традиционных заявлений о том, что Запад хочет разделить Украину и в этой войне преследует свои цели.
"Ну поляки ладно, у них свои цели, они спят и видят, как вернуть Западную Украину. Судя по всему, все к этому идет", — сказал российский президент.
Кроме того, он прокомментировал "ленинопад" в Украине. Если раньше российскую власть возмущало и даже обижало, что по всей стране сносят памятники Ленину и другим российским деятелям, то сейчас путин возмущен другим — новыми памятниками "неонацистам". Правда кого именно путин подразумевает под "неонацистами", он не уточнил.
"Хорошо, Ленина скинули, ну бог с ним, но зачем на пьедестал нацистов возводите", — заявил он.
путин в очередной раз отметил одну из так называемых "задач спецоперации", а именно так называемую денацификацию.
"Как с этим (бандеровцами) можно не бороться, мы обязаны бороться… Поставленная задача денацификации Украины является одной из ключевых", — заявил российский диктатор.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что владимир путин намерен провести в россии собственную олимпиаду. Запланированы так называемые международные Игры дружбы в 2024 году сразу после Олимпийских игр в Париже.