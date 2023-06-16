путін знову вчепився за "денацифікацію" і поміркував про "єврейство Зеленського"

Російський президент не готовий відступати від мети "денацифікувати" якомога більше "неонацистів"

Президент росії володимир путін, який нещодавно розповідав про "мінімальні втрати армії рф", видав чергову порцію заяв щодо України, війни та українського президента Володимира Зеленського.

Свої заяви він зробив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі-2023, повідомляє "Телеграф".

Так, володимир путін заявив, що Володимир Зеленський нібито "зовсім не єврей" і взагалі "ганьбить євройский народ". Більше того, своїми діями (якими саме не уточнювалося) український президент "прикриває цих виродків — неонацистів".

"Зеленський не єврей, а ганьба єврейського народу", — сказав путін.

Щодо контрнаступу ЗСУ, то російський президент заявив, що він вже нібито почався і активні бої йдуть на Запорізькому напрямку, але "шансів (на успіх — Ред.) Київ не має".

Не обійшлося і без традиційних заяв про те, що Захід хоче розділити Україну і в цій війні має на меті свої цілі.

"Ну поляки добре, у них свої цілі, вони сплять і бачать, як повернути Західну Україну. Зважаючи на все, все до цього йде", — сказав російський президент.

Крім того, він прокоментував "ленінопад" в Україні. Якщо раніше російську владу обурювало і навіть ображало, що по всій країні зносять пам’ятники Леніну та іншим російським діячам, то зараз путін обурений іншим — новими пам’ятниками "неонацистам". Щоправда, кого саме путін має на увазі під "неонацистами", він не уточнив.

"Добре, Леніна скинули, ну бог із ним, але навіщо на п’єдестал нацистів зводите", — заявив він.

путін вчергове наголосив на одній з так званих "задач спецоперації", а саме так званій денацифікації.

"Як із цим (бандерівцями) можна не боротися, ми зобов’язані боротися… Поставлене завдання денацифікації України є одним із ключових ", — заявив російський диктатор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін має намір провести в росії власну олімпіаду. Заплановано так звані міжнародні Ігри дружби у 2024 році одразу після Олімпійських ігор у Парижі.