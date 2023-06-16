Головний рабин України відповів на слова путіна про "ганьбу єврейського народу"

Зеленський заслуговує на повагу за те, що залишився в країні і не втік, підкреслив Моше Реувен Асман

Головний рабин України Моше Реувен Асман відреагував на слова володимира путіна про те, що Володимир Зеленський нібито "ганьба єврейського народу". Він заявив, що сьогодні українським президентом пишається весь світ.

Про це Моше Реувен Асман сказав у коментарі УНІАН. За його словами, заява російського диктатора не має нічого спільного із реальністю.

Головний рабин України зазначив, що на сьогоднішній день Володимиром Зеленським пишаються у всьому світі. Більше того, згідно з соцопитуванням за березень 2023 року, глава держави користується беззаперечною довірою громадян.

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним", — сказав Моше Реувен Асман.

Також він прокоментував заяву путіна про "неонацистів" в Україні.

"В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", — наголосив Моше Реувен Асман.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український військовий пояснив, чому путін бреше про втрати своїх солдатів в Україні. Незважаючи на військову підготовку та звання полковника, російський президент далекий від реальності.