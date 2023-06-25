"Подав голос збоку": головний рабин розповів, як у США лобіював виділення Україні винищувачів F-16

Особисті розмови допомагають розбивати російську пропаганду

Головний рабин України Моше Реувен Асман розповів, як допомагав Україні отримати необхідну їй зброю.

Як розповів він в інтерв’ю "Телеграфу", йому доводилося спілкуватися із представниками багатьох громад, урядів та парламентів, а також із іноземними ЗМІ.

За його словами, він навіть бував у Капітолії та Конгресі США, де зустрічався з американськими парламентаріями.

"Я зустрічався не лише з відомими людьми, а й з помічниками цих людей. І я бачу, що іноді навіть важливіше спілкуватися з помічниками чи співробітниками інститутів, які формують стратегію щодо України. З тими, хто кладе на стіл сенаторам інформацію про війну в Україні", — сказав Моше Реувен Асман.

За його словами, на Заході слухають українців та представників українських ЗМІ чи політиків, проте коли з ними розмовляє представник єврейського народу, то це вже інша розмова.

"Для них це ніби голос збоку, інший погляд на ситуацію, і це розбиває пропаганду", — додав він.

Зокрема, духовний лідер єврейської громади України згадав, як говорив з одним із відомих американців з "українського питання".

"Він поставив особисте питання, яке його непокоїло. Я чесно відповів. Наступні його слова були: "Отже, Україні таки треба давати F-16", — зазначив він.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Я з перших днів війни бачу, що відбувається геноцид": інтерв’ю з головним рабином України Моше Реувеном Асманом, ч.I

Як повідомлялося раніше, головний рабин України відреагував на слова російського диктатора про те, що Володимир Зеленський нібито "ганьба єврейського народу". Він заявив, що сьогодні українським президентом пишається весь світ.