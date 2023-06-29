Ізраїль відповів на заклики сенаторів США передати Україні "Залізний купол"

Нетаньяху наголосив, що його країна має побоювання, яких "немає ні в кого із західних союзників України"

У США розглядають передачу Україні свого "Залізного купола" — системи протиповітряної оборони, розробленої Ізраїлем спільно зі Сполученими Штатами, проте прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Єрусалим проти передачі Києву свого озброєння, оскільки воно може потрапити до рук Ірану.

Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"Нам вдається уникати великої кількості жертв з нашого боку з однієї причини: тому що "Залізний купол" збиває 95% ракет, які можуть вдарити по наших населених центрах. Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони наших мешканців залишаться без захисту та будуть у небезпеці", — пояснив свою позицію прем’єр Ізраїлю.

Нетаньяху наголосив, що його країна має побоювання, яких "немає ні в кого із західних союзників України".

Нагадаємо, двоє сенаторів зі США заявили, що Україна гостро потребує захисту від російських ракет і оскільки Ізраїль блокує постачання своїх систем ППО "Залізний купол", США могли б передати ті, які перебувають у розпорядженні Пентагону.

Як повідомляв "Телеграф", посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Біньямін Нетаньяху роздумує над можливістю відвідати Київ уперше з початку російського вторгнення, а тим часом у країні обговорюють можливість перегляду своєї позиції щодо війни.