Ізраїль може переглянути свою позицію щодо України: Нетаньяху задумався про візит до Києва

Планування візиту знаходиться на ранній стадії

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху роздумує над можливістю здійснити візит до Києва вперше з початку російського вторгнення, а тим часом у країні обговорюють можливість перегляду своєї позиції щодо війни.

Як повідомляє The Jerusalem Post, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук з’ясував, що в офісі прем’єра країни готові подумати про можливість візиту до української столиці.

За його словами, Нетаньяху зараз "переглядає пов’язані з росією питання", після того, як там напередодні стався заколот ПВК "Вагнер".

"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньяху потрапити до Білого дому — через Київ. Запрошення лежить на столі, його вже кілька разів передавали, і я сподіваюся, що його буде прийнято, і ми побачимо пана Нетаньяху в Києві", — наголосив Корнійчук.

Тим часом у МЗС Ізраїлю вперше публічно порекомендували Нетаньяху зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, проте повідомили, що рішення з цього питання ще не ухвалене.

Крім того, в країні зібрали засідання підкомітету із зовнішньої політики після того, як українське посольство різко розкритикувало позицію Ізраїлю через його бездіяльність у наданні військової допомоги. Глава підкомітету Гедеон Саар виступив за те, щоб його країна почала відігравати активнішу роль.

"В очах західного світу Ізраїль залишається на узбіччі цього конфлікту. Існує потреба в оновленій оцінці ізраїльської політики щодо війни в Україні", — зазначив він.

Як відомо, Ізраїль намагається не йти на ескалацію з росією, а тому відмовляється передавати Україні летальну допомогу. Водночас країна допомагає з реабілітацією українців від отриманих травм, а нещодавно передала систему раннього попередження про ракетні атаки.