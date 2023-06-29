Ізраїль може переглянути свою позицію щодо України: Нетаньяху задумався про візит до Києва
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Планування візиту знаходиться на ранній стадії
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху роздумує над можливістю здійснити візит до Києва вперше з початку російського вторгнення, а тим часом у країні обговорюють можливість перегляду своєї позиції щодо війни.
Як повідомляє The Jerusalem Post, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук з’ясував, що в офісі прем’єра країни готові подумати про можливість візиту до української столиці.
За його словами, Нетаньяху зараз "переглядає пов’язані з росією питання", після того, як там напередодні стався заколот ПВК "Вагнер".
"Я сказав їм, що найшвидший шлях для Нетаньяху потрапити до Білого дому — через Київ. Запрошення лежить на столі, його вже кілька разів передавали, і я сподіваюся, що його буде прийнято, і ми побачимо пана Нетаньяху в Києві", — наголосив Корнійчук.
Тим часом у МЗС Ізраїлю вперше публічно порекомендували Нетаньяху зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, проте повідомили, що рішення з цього питання ще не ухвалене.
Крім того, в країні зібрали засідання підкомітету із зовнішньої політики після того, як українське посольство різко розкритикувало позицію Ізраїлю через його бездіяльність у наданні військової допомоги. Глава підкомітету Гедеон Саар виступив за те, щоб його країна почала відігравати активнішу роль.
"В очах західного світу Ізраїль залишається на узбіччі цього конфлікту. Існує потреба в оновленій оцінці ізраїльської політики щодо війни в Україні", — зазначив він.
Як відомо, Ізраїль намагається не йти на ескалацію з росією, а тому відмовляється передавати Україні летальну допомогу. Водночас країна допомагає з реабілітацією українців від отриманих травм, а нещодавно передала систему раннього попередження про ракетні атаки.