Буде не у всіх містах: де в Україні з’явиться ізраїльська система сповіщення про обстріли
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Ізраїль допоможе українцям зберегти життя при повітряних атаках Росії
У Києві відбудуться випробування системи раннього попередження про ракетні атаки, яка розроблена ізраїльськими фахівцями.
Про це пише видання Walla.
За даними джерела, випробування у столиці України проведе Служба тилу ЦАХАЛ.
Ця система оповіщення громадян є аналогом надсучасної "Цева адом", що застосовується в Ізраїлі.
Особливість системи раннього попередження про удари з повітря у тому, що вона може визначати точне місце падіння ракети. Про ймовірну небезпеку громадянам повідомлятимуть на їхні мобільні телефони. При цьому попередження одержують лише ті, хто перебуває в радіусі ймовірного ураження.
Питання впровадження нової системи обговорювалися у Польщі, де відбулися зустрічі офіцерів Служби тилу з представниками МВС України та ЗСУ.
Сторони вважають, що нова система сповіщення про обстріл почне свою роботу в Україні найближчим літом. Якщо вона виявить себе успішно у Києві, її також встановлять у містах, де проживає понад мільйон людей.
Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 21 квітня ворог атакував Україну іранськими "шахедами".