Ізраїль надає Україні системи оповіщення: посол пояснив, чим вони важливі

Процес адаптації ізраїльської системи забере певний час, однак вона буде вірним помічником ЗСУ

Після візиту ізраїльської делегації до Києва у лютому Україна офіційно отримала підтвердження про отримання військової допомоги від офіційного Єрусалиму. Серед обіцяних високотехнологічних презентів — і система раннього оповіщення про підліт ворожих снарядів та безпілотників. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський каже, що саме такою системою користуються самі ізраїльтяни, відслідковуючи траєкторію польоту ракет і встигаючи їх знищувати більш ефективно.

Детальніше про цей вид допомоги дипломат розповів в інтерв'ю BBC Україна. За словами Бродського, конкретних строків передачі та повноцінного початку роботи системи оповіщення він не може називати, адже необхідна адаптація. Однак він переконаний, що наявність такої технічної особливості допоможе врятувати не одне життя.

"В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить", — пояснив посол.

Також він каже, що подібна система має підвищити відповідальність людей щодо поведінки під час повітряної тривоги. Зокрема, якщо сигнал повідомлятиме про ракету на конкретний район міста, необхідність зберегти своє життя, перемістившись до сховища, значно підвищиться.

Загалом адаптація ізраїльських систем до українських реалій може зайняти кілька місяців. Швидшим строкам заважає технологічна складність розробки.

Також слід додати, що така система слугуватиме також і чудовою допомогою для засобів ППО країни, адже військові розумітимуть, де саме може з'явитися загрозливий снаряд.

"Не знаю, як це працюватиме в Україні, нам треба подивитися, але в Ізраїлі вже через кілька секунд після зльоту ракети ми уявляємо, куди ця ракета направляється, в яке місто, навіть в який район цього міста, там вмикається сирена повітряної тривоги, й очевидно, що засоби ППО можуть результативніше справитися з цією загрозою", — пояснив Міхаель Бродський.

Слід додати, що Ізраїль також передає Україні і окремі системи протиракетної оборони, які є вельми важливими в умовах регулярних обстрілів мирних міст. Зокрема, мова йде про систему "Праща Давида", яка є вельми ефективною серед подібного виду зброї.