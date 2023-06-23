"Бачимо біля своїх кордонів": Нетаньягу зробив гучну заяву про західну зброю, передану Україні

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є дві основні причини, чому його країна не передає зброю Україні. Одна з них — побоювання, що ця зброя може потрапити до Ірану та буде використана проти самого Ізраїлю: західне протитанкове озброєння, за його словами, вже бачили на кордонах його країни.

Про це він сказав у інтерв'ю The Jerusalem Post.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від ситуації інших країн, що допомагають Україні.

"По-перше, ми маємо близький військовий кордон з росією. Наші пілоти літають поруч із російськими в небі Сирії. І я вважаю, що важливо, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану розміститися військовими силами на нашому північному кордоні", — сказав він.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, Ізраїль побоюється, що його зброя, у випадку передачі Україні, може потрапити до Ірану.

"По-друге, ми також стурбовані тим, що будь-які системи, які ми надамо Україні, будуть використані проти нас, оскільки вони можуть потрапити в руки Ірану. І, до речі, це не теоретична можливість. Так сталося із західною протитанковою зброєю, яку ми зараз бачимо біля наших кордонів. Тож тут треба бути дуже обережними", — заявив Нетаньягу.

Він не забув додати, що Ізраїль сумує з приводу "трагедії, яка відбувається в Україні" та припустив, що в майбутньому його країна може бути здатною "допомогти покласти край цьому конфлікту". Проте Нетаньягу наголосив, що це — гіпотетична можливість і він не впевнений, що так станеться.

Нагадаємо, днями міністр оборони України Олексій Резніков уперше провів переговори зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом. За словами Резнікова, йшлося перш за все про захист від іранських ударних безпілотників, які загрожують як Україні, так і Ізраїлю.