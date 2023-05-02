Кондратюк закликала Кнесет Ізраїлю об'єднатися з парламентами світу для звільнення українських дітей

Ізраїль, як ніхто, знає болісну і страшну ціну геноциду та злочинів проти дітей, нагадала Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала Кнесет Ізраїлю допомогти звільнити українських дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією з тимчасово окупованої території України.

"Ізраїль, як ніхто, знає болісну і страшну ціну геноциду та злочинів проти дітей за національною ознакою. Тому закликала Іфат Шаша-Бітон та Кнесет Ізраїлю активізувати та об’єднувати свої зусилля з іншими парламентами світу і міжнародною спільнотою задля засудження злочинів РФ проти українських дітей та їх якнайскорішого визволення і повернення додому", — розповіла Кондратюк про деталі зустрічі з віцеспікеркою Кнесету Ізраїлю Іфат Шаша-Бітон.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Кондратюк поінформувала свою колегу, що згідно з офіційними даними Росія незаконно депортувала з тимчасово окупованих територій України 19 393 дитини, а повернути додому вдалося лише 364.

"Це є грубим порушенням Женевських конвенцій та геноцидом, який було офіційно визнано спеціальною резолюцією ПАРЄ", — наголосила віцеспікерка.

Вона додала, що викрадення Росією українських дітей супроводжується особливо цинічним і жорстоким поводженням та психологічним насильством. Зокрема їх примушують відмовитися від української ідентичності у так званих таборах перевиховання. Українських дітей також розлучають із батьками, опікунами та насильно всиновлюють у російських сім'ях.

Сторони також обговорили можливості прийому на відпочинок, оздоровлення та психологічну реабілітацію в Ізраїлі українських дітей, які постраждали від російського вторгнення.

Кондратюк перебуває з робочим візитом в Ізраїлі.