Кондратюк призвала Кнессет Израиля объединиться с парламентами мира для освобождения украинских детей

Израиль, как никто, знает мучительную и страшную цену геноцида и преступлений против детей, напомнила Кондратюк.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала Кнессет Израиля помочь освободить украинских детей, незаконно депортированных Российской Федерацией с временно оккупированной территории Украины.

"Израиль, как никто, знает мучительную и страшную цену геноцида и преступлений против детей по национальному признаку. Поэтому призвала Ифат Шаша-Битон и Кнессет Израиля активизироваться и объединять свои усилия с другими парламентами мира и международным сообществом для осуждения преступлений России против украинских детей и их скорейшего освобождения и возвращения домой", — рассказала Кондратюк о деталях встречи с вице-спикером Кнессета Израиля Ифат Шаша-Битон.

Как сообщает сайт украинского парламента, Кондратюк проинформировала свою коллегу, что согласно официальным данным Россия незаконно депортировала с временно оккупированных территорий Украины 19 393 ребенка, а возвратить домой удалось только 364.

"Это является грубым нарушением Женевских конвенций и геноцидом, официально признанным специальной резолюцией ПАСЕ", — подчеркнула вице-спикер.

Она добавила, что похищение Россией украинских детей сопровождается особенно циничным и жестоким обращением и психологическим насилием. В частности, их принуждают отказаться от украинской идентичности, в так называемых, лагерях перевоспитания. Украинских детей также разлучают с родителями, опекунами и насильственно усыновляют в российских семьях.

Стороны также обсудили возможности приема на отдых, оздоровление и психологическую реабилитацию в Израиле украинских детей, пострадавших от российского вторжения.

Кондратюк находится с рабочим визитом в Израиле.