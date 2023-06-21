"Розраховуємо на допомогу": Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю

Україна хоче співпрацювати з Ізраїлем щодо захисту неба

Міністр оборони України Олексій Резніков уперше провів переговори зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Як повідомив глава українського оборонного відомства в соцмережі Twitter, діалог вийшов дуже продуктивним.

"Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту щодо захисту українців від загроз з повітря", — зазначив він.

За його словами, в першу чергу йшлося про захист від іранських ударних безпілотників, які загрожують як Україні, так і Ізраїлю.

"Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", — додав Резніков.

Варто зазначити, що Галант обійняв свою посаду п’ять місяців тому, проте це його перша розмова з українським колегою.

Як відомо, Ізраїль намагається не йти на ескалацію з росією, а тому відмовляється передавати Україні летальну допомогу. Водночас країна допомагає з реабілітацією українців від отриманих травм, а нещодавно передала систему раннього попередження про ракетні атаки.

Крім того, днями стало відомо, що Ізраїль має намір продати двом європейським країнам близько двох сотень своїх танків Merkava Mk2 та Mk3. Чи пов’язано це якось із підтримкою України поки що сказати складно.