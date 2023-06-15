Ізраїль вперше в історії продає танки до Європи: що відомо про секретну угоду

Угода щодо продажу танків вже на фінальній стадії

Ізраїль вперше в історії готовий продати понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3. Примітно, що країн, які готові купити, дві, але вони не називаються. Відомо лише те, що угода відбуватиметься за підтримки США.

Про це повідомляє місцеве видання Ynet, посилаючись на свої джерела в міністерстві. Наголошується, що йдеться про контракт на десятки мільйонів доларів.

За інформацією джерела, танки закуплять дві європейські країни, але їх не називають в цілях безпеки. Чи йдеться про допомогу Україні у війні проти росії – сказати поки що важко. Однак угода вже перебуває на фінальній стадії — залишилося лише дочекатися, доки США дасть схвалення Ізраїлю. Можливо, після підписання угоди стануть відомі держави-покупці.

Танки Merkava Mk3 та Merkava Mk.2 використовуються регулярною армією Ізраїлю і вже багато років стоять на озброєнні країни. Проте в них містяться американські комплектуючі, наприклад, двигун AVDS-1790-5A і трансмісія CD-850-6B. У зв'язку з цим схвалення США необхідне.

Відомо, що станом на 2022 рік на озброєнні Ізраїлю стояло близько 700 танків Merkava Mk3 і близько 600 Merkava Mk.2. А старішу модель цього танка вивели з експлуатації ще 2016 року.

"Це перший випадок, коли танки Merkava будуть продані європейській країні… Угода знаходиться на межі остаточного підписання і, як очікується, буде завершена відносно швидко, протягом приблизно трьох місяців", — стверджують джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США знову заговорили про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Поки що достеменно невідомо, коли Україна може отримати ракети, але у Вашингтоні зазначили, що "обговорюють це питання".