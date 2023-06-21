"Рассчитываем на помощь": Резников впервые поговорил с министром обороны Израиля

Украина хочет сотрудничать с Израилем по вопросам защиты неба

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел переговоры со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.

Как сообщил глава украинского оборонного ведомства в соцсети Twitter, диалог получился очень продуктивным.

"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха", — отметил он.

По его словам, речь в первую очередь шла о защите от иранских ударных беспилотников, которые представляют угрозу как Украине, так и Израилю.

"Мы рассчитываем на помощь Израиля в противодействии этому", — добавил Резников.

Стоит отметить, что Галант занял свою должность пять месяцев назад, однако это первый его разговор с украинским коллегой.

Как известно Израиль старается не идти на эскалацию с россией, а потому отказывается передавать Украине летальную помощь. Вместе с тем, страна помогает с реабилитацией украинцев от полученных травм, а недавно передала систему раннего предупреждения о ракетных атаках.

Кроме того, на днях стало известно, что Израиль намерен продать двум европейским странам около двух сотен своих танков Merkava Mk2 и Mk3. Связано ли это как-то с поддержкой Украины пока сказать сложно.