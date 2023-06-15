Израиль впервые в истории продает танки в Европу: что известно о секретной сделке

Соглашение о продаже танков уже на финальной стадии

Израиль впервые в истории готов продать свыше 200 танков Merkava Mk2 и Mk3. Примечательно, что стран, которые их готовы купить, две, но они не называются. Известно лишь то, что сделка будет происходить при поддержке США.

Об этом сообщает местное издание Ynet, ссылаясь на свои источники в министерстве. Отмечается, что речь идёт про контракт на десятки миллионов долларов.

По информации источника, танки закупят две европейские страны, но их не называют в целях безопасности. Идет ли речь о помощи Украине в войне против россии — сказать пока что трудно. Однако сделка уже находится на финальной стадии — осталось лишь дождаться, пока США даст свое одобрение Израилю. Возможно, после подписания соглашения станут известны государства-покупатели.

Танки Merkava Mk3 и Merkava Mk.2 используются регулярной армией Израиля и уже много лет стоят на вооружении страны. Но в них содержатся американские комплектующие, к примеру, двигатель AVDS-1790-5A и трансмиссия CD-850-6B. В связи с этим, одобрение США необходимо.

Известно, что по состоянию на 2022 год на вооружении Израиля стояло около 700 танков Merkava Mk3 и около 600 Merkava Mk.2. А более старую модель этого танка вывели из эксплуатации еще в 2016 году.

"Это первый случай, когда танки Merkava будут проданы европейской стране… Сделка находится на грани окончательного подписания и, как ожидается, будет завершена относительно быстро, в течение примерно трех месяцев", — утверждают источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США снова заговорили о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Пока что точно неизвестно, когда Украина моэжет получить ракеты, но в Вашингтоне отметили, что "обсуждают этот вопрос".