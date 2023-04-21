Будет не во всех городах: где в Украине появится израильская система оповещения об обстрелах

Израиль поможет украинцам сохранить жизнь при воздушных атаках рф

В Киеве пройдут испытания системы раннего предупреждения о ракетных атаках, разработанной израильскими специалистами.

Об этом пишет издание Walla.

По данным источника, испытания в столице Украины проведет Служба тыла ЦАХАЛ.

Данная система оповещения граждан является аналогом сверхсовременной "Цева адом", применяемой в Израиле.

Особенность системы раннего предупреждения об ударах с воздуха заключается в том, что она может определять точное место падения ракеты. О вероятной опасности гражданам будут сообщать на их мобильные телефоны. При этом предупреждения получают только те, кто находится в радиусе вероятного поражения.

Вопросы внедрения новой системы обсуждались в Польше, где прошли встречи офицеров Службы тыла с представителями МВД Украины и ВСУ.

Стороны считают, что новая система оповещения об обстрелах начнет свою работу в Украине ближайшим летом. Если она проявит себя успешно в Киеве, ее также установят в городах-миллиониках.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 21 апреля враг атаковал Украину иранскими "шахедами".