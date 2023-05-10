Психологическая и физическая реабилитация: как Израиль помогает украинцам справиться с ужасами войны

Израиль имеет многолетний опыт жизни в условиях войны и делится им с Украиной

В реалиях полномасштабной войны с российскими оккупантами украинцы переживают такие ужасы, что нуждаются в профессиональной помощи, чтобы справиться с пережитым. Израиль, имеющий огромный опыт долговременного противостояния врагу и адаптации к жизни при таких условиях, делится им с Украиной — в частности, речь идет о психологической помощи людям, пережившим травму войны.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Факты ICTV".

По его словам, между двумя странами в этой области существует очень активное сотрудничество.

"Сотни специалистов из Украины уже прошли обучение в Израиле. Еще несколько тысяч прошли обучение онлайн, тренинги, которые организовывал Израиль и израильские специалисты по вопросам посттравмы. Сейчас мы готовим мероприятие во Львове, которое состоится 30 мая. Оно будет касаться вопросов как физической, так и психологической реабилитации", — рассказал дипломат.

Он отметил, что в Украине существует колоссальная потребность как в физической реабилитации людей, пострадавших от войны, так и в психологическом восстановлении всех слоев населения. Сегодня много направленных на это инициатив, создаются центры реабилитации. Опыт Израиля в этом плане бесценен для украинцев. Однако сотрудничество двух стран не ограничивается этой областью.

"Есть необходимость в более долгосрочных проектах. Сегодня мы говорим больше о вопросах психологической и физической реабилитации пострадавших от войны людей. Все, что касается разминирования, строительства бомбоубежищ – по этим направлениям мы работаем вместе с руководством Украины", — добавил Михаэль Бродский.

Как рассказывал Телеграф, на днях в Киеве заработала система раннего оповещения о подлете вражеских снарядов и беспилотников, которую нам передал Израиль. Она идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и рассчитывает, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности.