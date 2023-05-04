В Киеве заработала современная израильская система оповещения о ракетных атаках: что она умеет

Украина запрашивала эту систему еще в прошлом году

В Киеве заработала система раннего оповещения о подлете вражеских снарядов и беспилотников, которую нам передал Израиль. Она идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и рассчитывает, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности.

Об этом пишет The Jerusalem Post, ссылаясь на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Он отметил, что Украина запрашивала эти систему еще в прошлом году, однако получить её удалось уже при новом правительстве Израиля.

"Украина попросила у Израиля систему оповещения о ракетных атаках после вторжения россии в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта", — говорится в сообщении.

Посол выразил надежду, что система оповещения быстро доработается и ее также смогут установить во всех крупных городах Украины.

В материале говорится, что израильская система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и рассчитывает, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности. Она также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать укрытие.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", — добавил Корнийчук.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких городах Украины могут установить новую систему оповещения.