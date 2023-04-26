Израиль рассматривает вопрос о поддержке независимости от Ирана Южного Азербайджана: Украине стоит обратить внимание

Независимость Южного Азербайджана может привести к падению режима аятолл

32 израильских депутата 24 апреля направили обращение в канцелярию министра иностранных дел Израиля с призывом обеспечить "как можно более широкую международную поддержку национальным устремлениям народа Южного Азербайджана".

По оценкам западных исследователей, численность этнических азербайджанцев в Иране варьируется от 12 до 20 млн человек. Большинство из них компактно проживает в трех северо-западных провинциях Ирана, относящихся к исторической области Южный Азербайджан. Его культурно-историческим центром является город Тебриз. С начала ХХ в. этот город трижды становился эпицентром крупных восстаний против центральных властей в Тегеране. Последнее из них, в 1979 г., стало прелюдией к падению шахского режима. В конце 2022 г. южные азербайджанцы, особенно жители Тебриза, являлись одной из движущих сил антиправительственных выступлений в масштабах всей страны. С февраля в этом городе отмечается активизация подпольного движения за независимость от Ирана. "Отделение Тебриза, как столицы Южного Азербайджана, воспринимается в Тегеране как катализатор падения режима. Возможен ли этот сценарий? Все зависит от поддержки, которую движение за независимость получит из-за рубежа", — отмечал в марте израильский англоязычный сайт i24News.

В своем обращении к министру 32 депутата подчеркивают, что обеспечение широкой международной поддержки движению за независимость Южного Азербайджана "нанесет сокрушительный удар по режиму аятолл, и нет сомнений: если будет создано суверенное государство Южный Азербайджан, Израиль получит еще одного союзника в регионе – наравне с Азербайджанской Республикой. Их поддержка станет адекватной реакцией, в сфере внешнеполитического активизма, на подрывную активность режима аятолл против нас".

То же самое можно сказать об Украине, которая еженедельно подвергается ударам иранских дронов, а, согласно, публикациям западных СМИ и заявлениям главы СНБО Данилова, в оккупированном Крыму размещены иранские военные советники. Таким образом, активизация движения за независимость Южного Азербайджана полностью отвечает интересам Украины: если режим аятолл будет занят собственным выживанием, ему будет не до участия в российской агрессии. Более того, если южным азербайджанцам, при поддержке Израиля, удастся достичь независимости, мы также можем рассчитывать, что новообразованное государство будет проводить дружественную политику в отношении Украины – подобно своему северному и родственному соседу Азербайджанской Республике. И можно будет рассчитывать даже на то, что суверенный Южный Азербайджан, со столицей в Тебризе, станет союзником Украины на Ближнем Востоке, если украинцы окажут сейчас хотя бы моральную поддержку движению за независимость.

"Несмотря на репрессивные усилия режима, в главном городе Южного Азербайджана, Тебризе, действует новое протестное движение. Оно управляется популярным Telegram-каналом (AZfront), и 8 разных организаций азербайджанского нацменьшинства уже присоединились к этой деятельности", — отмечается в обращении к министру иностранных дел израильских парламентариев. Подписчики AZfront с начала февраля каждую неделю проводят демонстративные акции по всему Тебризу: на административных зданиях и в общественных местах расклеивают листовки и вывешивают плакаты, проводят флэш-мобы. Цель – усилить настроения местных жителей в поддержку идеи независимости, и показать всему миру национальные чаяния южных азербайджанцев.

"Несмотря на попытки агентов Корпуса стражей Исламской революции задержать распространителей листовок и транспарантов, до сих пор ни один из них не был даже замечен", — сообщал в феврале израильский новостной портал Walla.

"Патрули стараются к утру сорвать все расклеенные за ночь листовки, но спустя сутки они появляются в других местах", — отмечало тогда же Радио Свобода.

23 марта европейский аналитический ресурс EUreporter сообщил, что активистам AZfront удалось наладить координацию с восьмью другими южно-азербайджанскими организациями и провести совместную акцию. Случай – беспрецедентный, так как до сих пор личностные и идеологические противоречия препятствовали проведению совместных действий. "Вторая волна листовок несла не только флаг, но и символы всех крупных организаций", — сообщал немецкий сайт Globusdeutschland.

При этом AZfront, имеющий почти 200.000 подписчиков, занимает ярко выраженную проукраинскую, антииранскую и антироссийскую позицию. В декабре этот Telegram-канал собрал $40.000 на покупку и доставку в Харьков 15 крупногабаритных генераторов. Они поступили в город перед Новым годом. Тогда же на AZfront был размещен видеоролик азербайджанских детей с высказываниями и пожеланиями в поддержку народа Украины. "Выражаем искреннюю благодарность азербайджанскому народу и изданию AzFront за неравнодушие и искреннюю помощь", — написал 22 декабря наш посол в Баку Владислав Каневский на своей Facebook-странице. Слова благодарности выразил и первый зампредседателя Харьковской районной ГОА Владимир Усов, разместив видео AZfront с обращением азербайджанских детей в поддержку народа Украины.

С начала года этот Telegram-канал регулярно публикует видео-, и фотоотчеты о сборе средств для оплаты гуманитарной помощи жителям Харьковской и Донецкой областей. Судя по этим публикациям, партнером AZfront в Украине является известный в Харькове активист волонтерского движения Игорь Шитиков.

На таком фоне представляют особый интерес два аналитических материала AZfront. Один из них был опубликован еще в ноябре под заголовком: "Евразия на пороге новой эпохи: Украина становится супердержавой". В нем отмечалось, что с освобождением Херсона и грядущим освобождением Крыма, "Киев обретает уникальную возможность перехватить у Москвы 250-летнее доминирование в Евразии". Второй материал появился в декабре: в нем детально изложены аргументы в пользу налаживания взаимодействия Украины с Израилем и Азербайджаном против общей иранской угрозы. Таким образом, очевидно, еще за два месяца до запуска движения AZfront за независимость Южного Азербайджана силы, стоящие за влиятельным медиаресурсом, посылали Киеву сигналы о перспективах возможного сотрудничества.

На это, как минимум, стоит обратить внимание: тем более теперь, когда AZfront уже демонстрирует реальные возможности и влияние в Иране, Израиле и в западных медиа.