Ізраїль розглядає питання щодо підтримки незалежності від Ірану Південного Азербайджану: Україні варто звернути увагу

Незалежність Південного Азербайджану може призвести до падіння режиму аятол

32 ізраїльські депутати 24 квітня направили звернення до канцелярії міністра закордонних справ Ізраїлю із закликом забезпечити "якнайширшу міжнародну підтримку національним устремлінням народу Південного Азербайджану".

За оцінками західних дослідників, чисельність етнічних азербайджанців в Ірані варіюється від 12 до 20 млн осіб. Більшість із них компактно проживає у трьох північно-західних провінціях Ірану, що належать до історичної області Південний Азербайджан. Його культурно-історичним центром є місто Тебріз. З початку ХХ ст. це місто тричі ставало епіцентром великих повстань проти центральної влади в Тегерані. Останнє з них, 1979 р., стало прелюдією до падіння шахського режиму. Наприкінці 2022 р. південні азербайджанці, особливо жителі Тебрізу, були однією з рушійних сил антиурядових виступів у масштабах усієї країни. З лютого у цьому місті відзначається активізація підпільного руху за незалежність від Ірану. "Відділення Тебрізу як столиці Південного Азербайджану сприймається в Тегерані як каталізатор падіння режиму. Чи можливий цей сценарій? Все залежить від підтримки, яку рух за незалежність отримає з-за кордону", — зазначав у березні ізраїльський англомовний сайт i24News.

У своєму зверненні до міністра 32 депутати наголошують, що забезпечення широкої міжнародної підтримки руху за незалежність Південного Азербайджану "завдасть нищівного удару по режиму аятол, і немає сумнівів: якщо буде створено суверенну державу Південний Азербайджан, Ізраїль отримає ще одного союзника в регіоні – нарівні з Азербайджанською Республікою. Їхня підтримка стане адекватною реакцією, у сфері зовнішньополітичного активізму, на підривну активність режиму аятол проти нас".

Те саме можна сказати про Україну, яка щотижня зазнає ударів іранських дронів, а, згідно з публікаціями західних ЗМІ та заяв глави РНБО Данилова, в окупованому Криму розміщені іранські військові радники. Таким чином, активізація руху за незалежність Південного Азербайджану повністю відповідає інтересам України: якщо режим аятол буде зайнятий власним виживанням, то йому буде не до участі в російській агресії. Більш того, якщо південним азербайджанцям, за підтримки Ізраїлю, вдасться досягти незалежності, ми також можемо розраховувати, що новостворена держава проводитиме дружню політику щодо України – подібно до свого північного та спорідненого сусіда Азербайджанської Республіки. І можна буде розраховувати навіть на те, що суверенний Південний Азербайджан, зі столицею в Тебрізі, стане союзником України на Близькому Сході, якщо українці зараз нададуть хоча б моральну підтримку руху за незалежність.

"Попри репресивні зусилля режиму, в головному місті Південного Азербайджану, Тебрізі, діє новий протестний рух. Він керується популярним Telegram-каналом (AZfront), і 8 різних організацій азербайджанської нацменшини вже приєдналися до цієї діяльності", — наголошується у зверненні до міністра закордонних. справ ізраїльських парламентарів. Передплатники AZfront з початку лютого щотижня проводять демонстративні акції по всьому Тебрізу : на адміністративних будівлях та у громадських місцях розклеюють листівки та вивішують плакати, проводять флешмоби. Мета – посилити настрої місцевих жителів на підтримку ідеї незалежності та показати всьому світу національні сподівання південних азербайджанців.

"Попри спроби агентів Корпусу вартових Ісламської революції затримати розповсюджувачів листівок і транспарантів, досі жодного з них не було навіть помічено", — повідомляв у лютому ізраїльський портал новин Walla.

"Патрулі намагаються до ранку зірвати усі розклеєні за ніч листівки, але за добу вони з’являються в інших місцях", — зазначало тоді ж Радіо Свобода.

23 березня європейський аналітичний ресурс EUreporter повідомив, що активістам AZfront вдалося налагодити координацію з вісьмома іншими південно-азербайджанськими організаціями та провести спільну акцію. Випадок – безпрецедентний, оскільки досі особисті та ідеологічні протиріччя перешкоджали проведенню спільних дій. "Друга хвиля листівок несла не лише прапор, а й символи всіх великих організацій", — повідомляв німецький сайт Globusdeutschland.

При цьому AZfront, який має майже 200.000 передплатників, займає яскраво виражену проукраїнську, антиіранську та антиросійську позицію. У грудні цей Telegram-канал зібрав $40.000 на купівлю та доставку до Харкова 15 великогабаритних генераторів. Вони надійшли до міста перед Новим роком. Тоді ж на AZfront був розміщений відеоролик азербайджанських дітей із висловлюваннями та побажаннями на підтримку народу України. "Висловлюємо щиру подяку азербайджанському народу та виданню AzFront за небайдужість та щиру допомогу", — написав 22 грудня наш посол у Баку Владислав Каневський на своїй Facebook-сторінці. Слова подяки висловив перший заступник голови Харківської районної ГОА Володимир Усов, розмістивши відео AZfront зі зверненням азербайджанських дітей на підтримку народу України.

З початку року цей Telegram-канал регулярно публікує відео- та фотозвіти про збір коштів для оплати гуманітарної допомоги мешканцям Харківської та Донецької областей. Судячи з цих публікацій, партнером AZfront в Україні є відомий у Харкові активіст волонтерського руху Ігор Шитиков.

На такому фоні представляють особливий інтерес два аналітичні матеріали AZfront. Один із них був опублікований ще в листопаді під заголовком : "Євразія на порозі нової епохи: Україна стає супердержавою". У ньому наголошувалося, що зі звільненням Херсона і прийдешнім звільненням Криму, "Київ має унікальну можливість перехопити у Москви 250-річне домінування в Євразії". Другий матеріал з’явився у грудні: у ньому детально викладено аргументи на користь налагодження взаємодії України з Ізраїлем та Азербайджаном проти спільної іранської загрози. Таким чином, очевидно, ще за два місяці до запуску руху AZfront за незалежність Південного Азербайджану сили, які стоять за впливовим медіаресурсом, надсилали Києву сигнали про перспективи можливого співробітництва.

На це, як мінімум, варто звернути увагу: тим більше тепер, коли AZfront вже демонструє реальні можливості та вплив в Ірані, Ізраїлі та західних медіа.