Україна жорстко звернулася до Ізраїлевого уряду. Сподіваюся, всі зрозуміли за півтора роки, хто друг, а хто ворог - Михайло Макарук
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Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук прокоментував звернення України до Ізраїлю
"Діючий уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією", — українське посольство в Ізраїлі розмістило на Facebook досить жорстке звернення до уряду Ізраїлю.
"Про це свідчить низка досить суперечливих подій, які відбулися в першій половині 2023 року і які збіглися із майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні".
Серед цих подій згадується "безрезультатний візит глави МЗС Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу ізраїльським ЗМІ, зокрема, останнє з The Jerusalem Post від 22 червня".
В інтерв'ю є "вигадані та спекулятивні припущення, які припускають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам".
Посольство зауважує, що ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії.
Є домовленість про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої була безкоштовно виділена ділянка земля.
Посольство вважає, що ізраїльські чиновники, які взяли участь у дипломатичному прийомі, влаштованому російським посольством в Єрусалимі тиждень тому, нехтують моральними принципами, адже ігнорують регулярні антисемітські заяви Путіна.
"За останні два роки він [Ізраїль] збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом".
Також у посольстві додали, що поки український народ, у тому числі єврейська громада, стікає кров’ю через атаки російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво активно налагоджує відносини з РФ.
Посольство наголошує, що "нейтралітет" ізраїльського уряду розцінюється як явна проросійська позиція.
"Ми закликаємо ізраїльський уряд змінити свою позицію і підтримати Україну оборонними засобами, підтримати її у боротьбі з російським державним тероризмом".
Всім все зрозуміло?
Це офіційна позиція нашої амбасади!
Маю надію хто друг, а хто ворог за півтора року війни всі осягнули чи далі треба доказувати?
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