Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук прокомментировал обращение Украины к Израилю

"Действующее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией", – украинское посольство в Израиле разместило на Facebook достаточно жесткое обращение к правительству Израиля.

"Об этом свидетельствует ряд достаточно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине".

Среди этих событий упоминается "безрезультатный визит главы МИД Израиля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильским СМИ, в частности последнее из The Jerusalem Post от 22 июня".

В интервью есть "придуманные и спекулятивные предположения, предполагающие передачу западного вооружения с поля боя в Украине сирийскому и иранскому режимам".

Посольство отмечает, что израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России.

Есть договоренность о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой был бесплатно выделен участок земли.

Посольство считает, что израильские чиновники, принявшие участие в дипломатическом приеме, устроенном российским посольством в Иерусалиме неделю назад, пренебрегают моральными принципами, ведь игнорируют регулярные антисемитские заявления Путина.

"За последние два года он [Израиль] увеличил двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом".

Также в посольстве добавили, что пока украинский народ, в том числе еврейская община, истекает кровью из-за атак российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство активно налаживает отношения с РФ.

Посольство отмечает, что "нейтралитет" израильского правительства расценивается как явная пророссийская позиция.

"Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонными средствами, поддержать ее в борьбе с российским государственным терроризмом".

Все всё понятно?

Это официальная позиция нашего посольства!

Надеюсь кто друг, а кто враг за полтора года войны все постигли или дальше надо доказывать?