Израиль может пересмотреть свою позицию по Украине: Нетаньяху задумался о визите в Киев

Планирование визита находится на ранней стадии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раздумывает над возможностью совершить визит в Киев впервые с начала российского вторжения, а тем временем в стране обсуждают возможность пересмотра своей позиции относительно войны.

Как информирует The Jerusalem Post, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выяснил, что в офисе премьера страны готовы подумать о возможности визита в украинскую столицу.

По его словам, Нетаньяху сейчас "пересматривает связанные с россией вопросы", после того, как там накануне произошел мятеж ЧВК "Вагнер".

"Я сказал им, что самый быстрый путь для Нетаньяху попасть в Белый дом — через Киев. Приглашение лежит на столе, его уже несколько раз передавали, и я надеюсь, что оно будет принято, и мы увидим господина Нетаньяху в Киеве", — отметил Корнийчук.

Тем временем, в МИД Израиля впервые публично порекомендовали Нетаньяху встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако сообщили, что решение по этому вопросу еще не принято.

Кроме того, в стране собрали заседание подкомитета по внешней политике после того, как украинское посольство резко раскритиковало позицию Израиля из-за его бездеятельности в оказании военной помощи. Глава подкомитета Гедеон Саар выступил за то, чтобы его страна начала отыгрывать более активную роль.

"В глазах западного мира Израиль остается на обочине этого конфликта. Существует потребность в обновленной оценке израильской политики по войне в Украине", — отметил он.

Как известно Израиль старается не идти на эскалацию с россией, а потому отказывается передавать Украине летальную помощь. Вместе с тем, страна помогает с реабилитацией украинцев от полученных травм, а недавно передала систему раннего предупреждения о ракетных атаках.