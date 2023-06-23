"Видим у своих границ": Нетаньяху сделал громкое заявление о западном оружии, переданном Украине

Нетаньяху отметил, что Израиль находится в особой ситуации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что есть две основные причины, почему его страна не передает оружие Украине. Одна из них — опасения, что это оружие может попасть в Иран и будет использовано против самого Израиля: западное противотанковое вооружение, по его словам, уже видели на границах его страны.

Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.

Нетаньяху отметил, что Израиль находится в особой ситуации, которая отличается от ситуации других стран, помогающих Украине.

"Во-первых, у нас есть близкая военная граница с россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии. И я считаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана разместиться военными силами на нашей северной границе", — сказал он.

Кроме того, по словам премьер-министра, Израиль опасается, что его оружие в случае передачи Украине может попасть в Иран.

"Во-вторых, мы также озабочены тем, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана. И, кстати, это не теоретическая возможность. Так произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас видим у наших границ. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными", — заявил Нетаньяху.

Он не забыл добавить, что Израиль сожалеет по поводу "происходящей в Украине трагедии" и предположил, что в будущем его страна может быть способна "помочь положить конец этому конфликту". Однако Нетаньяху подчеркнул, что это — гипотетическая возможность и он не уверен, что так произойдет.

Напомним, на днях министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел переговоры со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. По словам Резникова, речь шла прежде всего о защите от иранских ударных беспилотников, угрожающих как Украине, так и Израилю.