У США хочуть дати Україні свій "Залізний купол" і не лише: про що йдеться

У Вашингтоні вигадали, як ще можна допомогти українським захисникам

У США виступили за передачу Україні важливої зброї, на кшталт систем "Залізний купол" та касетних боєприпасів.

Як йдеться у зверненні сенатора-демократа Кріса ван Холлена та республіканця Ліндсі Грема, Україна все ще потребує засобів захисту неба, що показали обстріли Кривого Рогу 13 червня.

Вони зазначили, що у США є щонайменше дві батареї "Залізний купол", одна з яких готова до розгортання, а друга проходить дооснащення.

За словами сенаторів, оскільки Ізраїль блокує постачання своїх систем ППО цього типу, США могли б передати ті, які знаходяться в розпорядженні Пентагону.

"Якщо передача цих активів Україні неможлива, ми просимо вас розглянути інші способи надання допомоги, у тому числі передати їх іншому союзнику США під контролем та наглядом наших власних сил", — йдеться у повідомленні.

Це, за словами сенаторів, допоможе звільнити інші системи, які можуть бути передані Україні.

Разом з тим, як пише Foreign Policy, конгресмени-республіканці Джо Вілсон та Вікторія Спартц разом із демократом Стівом Коеном направили листа до Білого дому з проханням передати Україні касетні артилерійські боєприпаси DPICM для того, щоб вона могла використовувати їх для свого контрнаступу.

"Передача DPICM Україні дозволяє надати українським Збройним Силам потужний потенціал для використання проти російської армії та найманців", — йдеться у зверненні.

Законодавці зазначили, що США мають величезну кількість таких снарядів у запасі і вони спеціально створювалися за часів Холодної війни для протидії чисельній перевазі російських військ.

Як повідомлялося раніше, 26 червня стало відомо про те, що США планують виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. До нього увійде додаткова бронетехніка та боєприпаси.