Нова військова допомога Україні: у Білому домі розповіли, на чому зосередилися США

Ви побачите ще один раунд підтримки, — Кірбі

США готує новий, 41-й пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів. Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що про нього буде оголошено вже цього тижня.

Про це він сказав в ході брифінгу.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден нещодавно провів телефонну розмову з главою України Володимиром Зеленським, та невдовзі планує зробити це знову найближчим часом.

Джон Кірбі наголосив, що США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне для досягнення успіху на полі боя у війні проти російських окупантів — будь то навчання, зброя, обладнання.

"І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений цією адміністрацією для України щодо зброї та можливостей. Тому ми зосереджені на цьому", — зазначив представник Ради нацбезпеки Білого дому.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, про надання допомоги оголосять вже у вівторок, 27 червня. Очікується, що до нового пакету допомоги увійдуть вже відомі бойові машини Bradley у кількості 30 одиниць та бронетранспортери Stryker у кількості 25 одиниць. Крім цього, США передадуть боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітних комплексів Patriot та Stinger, протитанкові засоби, у тому числі Javelin.

Як розповідав "Телеграф", Кірбі також пояснив сповільнення контрнаступу ЗСУ. Насамперед, за його словами, це пов'язано з опрацьованою системою оборони російських військових. Очікуючи контрнаступу України, ворог за останні півроку непогано зміцнив власні позиції.