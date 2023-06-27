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"Оборона є найсильнішою формою війни": Кірбі пояснив сповільнення контрнаступу ЗСУ

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Джон Кірбі підкреслив, що запекла боротьба на фронті триває Новина оновлена 27 червня 2023, 07:03
Джон Кірбі підкреслив, що запекла боротьба на фронті триває. Фото Колаж "Телеграфу"

Російське військове керівництво серйозно інвестувало в оборону за останні пів року

Українські захисники щодня мають успіхи на фронті, зачищаючи окремі ділянки фронту від російських окупантів і звільняючи нові населені пункти. Однак загалом контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікували як у Києві, так і на заході. На думку представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, цьому є раціональне пояснення.

Як він заявив під час брифінгу, насамперед причиною сповільнення української армії пов'язане з опрацьованою системою оборони російських військових. Очікуючи контрнаступу України, ворог за останні півроку непогано зміцнив власні позиції.

Кірбі нагадав, що про це минулого тижня публічно заявляв і президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни багато інвестували за останні шість-вісім місяців в оборонні можливості. В деяких випадках їхні оборонні лінії сягають трьох кілометрів у глибину, — зазначив американський політик. — Вони знали, що українці збираються повертати територію навесні і влітку, тож працювали, аби підготуватися до цього".

За словами Кірбі, саме це і впливає на темпи контрнаступу ЗСУ, однак на сході та півдні України продовжуються активні бойові дії, боротьба триває. Йде повернення територій, завдання ударів по скупченнях російської техніки та, звісно, підрахунок втрат у живій силі. Також Джон Кірбі додав, що більше інформації варто просити безпосередньо у представників українського уряду, адже вони краще обізнані із ситуацією.

Тим часом наші захисники повертають синьо-жовті прапори на звільнені від росіян території. Напередодні "Телеграф" розповідав про деокупацію села Рівнопіль, що розташоване на кордоні Донеччини і Запоріжжя.

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#США #Війна #Контрнаступ #Джон Кірбі #ЗСУ