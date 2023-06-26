Мирних жителів не залишилося, село знищене: у ЗСУ розповіли про звільнення Рівнополя

Окупанти оточили село великими мінними полями

Вранці суботи, 26 червня, стало відомо про те, що ЗСУ звільнили село Рівнопіль, яке розташоване майже на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей. Втім, зараз від населеного пункту майже нічого не залишилося.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі єдиного марафону новин.

"У Рівнополі не було жодного цивільного, оскільки, за великим рахунком, населений пункт зруйнований майже вщент", — сказав він.

За його словами, проблемою також було те, що населений пункт був оточений мінними полями з усіх боків, а тому інженерним військам довелося пробивати коридор до нього, після чого відбулася деокупація.

Нині у селі відбуваються стабілізаційні заходи.

Населений пункт Рівнопіль знаходиться на Маріупольському напрямку. Село було в окупації росіянами із березня 2022 року.

Як повідомлялося раніше, напередодні Міноборони України повідомило про звільнення кількох населених пунктів у Запорізькій області.