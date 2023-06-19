У Міноборони підтвердили звільнення ще одного населеного пункту: подробиці та карта

ЗСУ звільнили восьмий населений пункт на Південному напрямку

У Міністерстві оборони підтвердили інформацію про звільнення населеного пункту П’ятихатки у Запорізькій області, про що напередодні повідомляли західні аналітики.

Про взяття села під контроль ЗСУ вранці 19 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її інформацією, за два тижні контрнаступу на Бердянському та Мелітопольському напрямках бійці ОСУВ "Таврія" звільнили вже 8 населених пунктів. Окрім П’ятихаток під прапором України знову опинилися Новодарівка, Левадне, Сторожево, Макарівка, Благодатне, Лобкове та Нескучне.

"Загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину супротивника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 квадратних кілометрів", - зазначила вона.

За інформацією Маляр, водночас ворог намагається пробити оборону ЗСУ на Донбасі, але жодного метра землі у цих напрямках Україна не втратила.

"За минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат. Зокрема, минулого тижня втрати противника в усіх напрямках склали понад 4600 вбитих і поранених, крім того нашими захисниками було взято в полон понад 80 бійців агресора. Також було знищено понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння ", — Завершила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони розповіли, чого не вистачає ЗСУ для перемоги над ворогом.