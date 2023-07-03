Найбільша за останні роки: Ізраїль розпочав військову операцію проти бойовиків (відео)

Ізраїльські війська оточили великий табір для біженців

У місті Дженін на західному березі річки Йордан відбулися масштабні сутички між ізраїльськими військовими силами та палестинськими збройними угрупованнями.

Як повідомляє BBC, Ізраїль 3 липня розпочав одну з найбільших військових операцій на цій території за останні роки.

В Ізраїлі повідомили, що завдали тяжкого удару по терористичних організаціях. Своєю чергою МОЗ Палестини повідомило, що загинули щонайменше вісім палестинців, більшість з яких були підлітками або молодими чоловіками. Втім, причетність деяких із них до збройних груп було підтверджено.

Також повідомляється, що близько 80 осіб отримали поранення, а ще близько 50 бойовиків було затримано та роззброєно.

Видання зазначає, що Дженін став оплотом нового покоління палестинських бойовиків, які розчаровані старіючим керівництвом Палестинської автономії та обмеженнями Ізраїлю.

Військова операція проводиться у таборі для біженців у південно-західній частині міста, де мешкає близько 18 тисяч осіб. За повідомленнями очевидців, звідти здіймається густий дим, чути звуки стрілянини та вибухів, а над головами чути прольоти безпілотників.

Як повідомлялося раніше, з початку року в Ізраїлі спостерігається сплеск насильства, внаслідок якого 140 палестинців, включаючи як бойовиків, так і мирних жителів, було вбито. З ізраїльського боку загинули 27 людей, усі вони були цивільними.